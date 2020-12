Le Blackpink annunciano il primo concerto in streaming (video)

Le Blackpink hanno annunciato The Show, uno speciale concerto che sarà trasmesso in diretta il 27 dicembre alle 6 del mattino (ora italiana) in live streaming su YouTube.

Già da adesso è possibile acquistare l’accesso a The Show collegandosi al canale e cliccando sull’opzione “Iscriviti”. I fan di tutto il mondo avranno dunque due possibilità di acquisto, standard o plus. Le Blackpink hanno pubblicato questa comunicazione ufficiale:

Volevamo concludere l’anno con qualcosa di molto speciale per i nostri Blinks che ci stavano aspettando così pazientemente. Ci auguriamo che tutti possano godersi comodamente il nostro primo concerto in live streaming The Show a casa e, auspicabilmente, partecipare ad alcuni vantaggi speciali che abbiamo preparato per coloro che si uniscono al nostro canale. Nel complesso, siamo super entusiaste di condividere questo momento divertente con i nostri Blinks e non vediamo l’ora che arrivi lo spettacolo.

Il nuovo disco e il documentario delle Blackpink

La band, vi ricordiamo, è su Netflix con il documentario interamente dedicato alle storie personali di ogni membro, passando dagli esordi fino al successo planetario del gruppo.

Le ragazze hanno raccontato tutti i retroscena e i faticosi anni di preparazione per ognuna di loro e hanno spiegato anche il significato dietro al nome Blackpink in questo splendido documentario, disponibile in streaming dallo scorso 14 ottobre!

Il 2 ottobre le Blackpink hanno pubblicato il loro primo LP, The Album. Nel corso di un’intervista rilasciata a Jimmy Kimmel le ragazze hanno spiegato perché hanno scelto di intitolarlo così:

Per il titolo del disco avevamo così tante idee, ma alla fine abbiamo pensato: i nostri fan lo aspettavano da così tanto tempo che abbiamo deciso di scegliere un titolo che descrivesse questa attesa nel migliore dei modi. Blackpink: The album è diretto e chiaro.

Ecco il trailer del primo concerto in streaming della band che andrà in onda sul loro canale Youtube, due giorni dopo Natale: