305 è una delle canzoni incluse in Wonder, il quarto album della carriera di Shawn Mendes. Il disco è disponibile dal 4 dicembre in tutte le piattaforme di streaming e negli online store.

Il nuovo disco di Shawn è composto da un totale di 14 pezzi. Il primo singolo, la title track Wonder, la potete ascoltare cliccando qui. Questo nuovo lavoro arriva dopo altri tre album debuttati alla n°1 in classifica, tre dischi di platino e 11 ulteriori singoli certificati platino o multi-platino.

Shawn, inoltre, ha pubblicato su Instagram una lettera in cui racconta cosa lo ha ispirato nella lavorazione di quest’album:

Mi siete mancati così tanto! È stato un anno davvero terrificante per tutti, perciò vorrei mandare quintali d’amore a tutti voi! Ho scritto un album, si intitola Wonder. Per me è davvero come se avessi trascritto su carta un pezzo di me, e poi l’avessi registrato sotto forma di canzoni. Ho cercato di essere onesto e vero come non mai. È un mondo e un viaggio e un sogno e un album che avrei voluto realizzare già da parecchio tempo. Lo amo totalmente. Grazie per essere stati al mio fianco per tutti questi anni, vi adoro.

Testo

[Intro] It’s 3:05I’m on a rollercoaster rideHoping you don’t change your mindI don’t wanna let go, never been so sure in my life [Verse 1] You’re my sunlight on a rainy dayWould take my heart with you if you walked awayI’m a mess right now, I’m a wreck right nowI’m waiting for the moment that you let me downIf you cut the cord, I don’t know what I’d doDon’t wanna skydive without my parachuteI’m a mess right now, baby, help me outI’m scared I’m gonna wake up and you’ll let me down [Pre-Chorus] This feeling doesn’t fade no matter how hard that I tryI always think about it at the same time every night[Chorus] It’s 305I’m on a rollercoaster rideHoping you don’t change your mindI don’t wanna let go, never been so sure in my lifeI’m terrifiedYou’ll turn around and say goodbyeHoping you don’t change your mindI don’t wanna let go, I’ve never been so sure in my life[Verse 2] If there’s a door to heaven, baby, you’re the keyAnd if I had to beg, I’d be on my kneesOh, please don’t say anything has changedYou’re the one I wanna wake up next to every day [Pre-Chorus] This feeling doesn’t fade no matter how hard that I tryI always think about it at the same time every night [Chorus] It’s 3:05I’m on a rollercoaster rideHoping you don’t change your mindI don’t wanna let go, never been so sure in my lifeI’m terrifiedYou’ll turn around and say goodbyeHoping you don’t change your mindI don’t wanna let go, I’ve never been so sure in my life [Bridge] I want to be with youI want to fly with youI want to be with you [Chorus] It’s 3:05I’m on a rollercoaster rideHoping you don’t change your mindI don’t wanna let go, never been so sureBaby, I’m terrifiedYou’ll turn around and say goodbye(Hoping you don’t change your mind)Please, don’t change your mind darling (I don’t wanna let go)(I’ve never been so sure in my life)

Traduzione

sono le 305

sono su un ottovolante

sperando che non cambi idea

non voglio lasciar perdere, non sono mai stato così sicuro nella mia ita

tu sei la mia luce in un giorno di tenebre

prenderesti il mio cuore con te se te ne andassi

sono incasinato ora, sono distrutto ora

sto aspettando il momento che tu mi butti giù

se tagli la corda, io non saprei che fare

non voglio buttarmi senza paracadute

sono incasinato ora, baby, aiutami

sono spaventato di svegliarmi e che tu possa buttarmi giù

questo sentimento non scompare, non importa quanto io ci provi

ci penso sempre nello stesso momento ogni notte

sono le 3:05

sono su un ottovolante

sperando che non cambi idea

non voglio lasciar perdere, non sono mai stato così sicuro

sono terrorizzato

tu ti girerai e dirai addio

sperando che tu non cambi idea

non voglio lasciare andare, non sono mai stato più sicuro nella mia vita

se c’è una porta del paradiso, baby. tu sei la chiave

e se io dovessi implorare, sarei in ginocchio

oh per favore non dire che niente è cambiato

sei l’unica vicino alla quale mi vorrei svegliare ogni mattina

questo sentimento non scompare, non importa quanto io ci provi

ci penso sempre nello stesso momento ogni notte

sono le 3:05

sono su un ottovolante

sperando che non cambi idea

non voglio lasciar perdere, non sono mai stato così sicuro ne

sono terrorizzato

tu ti girerai e dirai addio

sperando che tu non cambi idea

non voglio lasciare andare, non sono mai stato più sicuro nel