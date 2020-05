Il prossimo 18 giugno sarà disponibile in tutte le librerie, fisiche e online, il nuovo attesissimo libro di Stef e Phere! I due gamer, anche conosciuti come Two Players One Console (solo su Youtube vantano oltre 2,2 milioni di follower!), stanno infatti per rendere disponibile il romanzo Timeport Rinascita.

Il libro, vi informiamo, è attualmete disponibile su Amazon in due versioni. Avrete infatti la possibilità di farvi inviare a casa il libro in formato fisico. In alternativa, c’è la possibilità di leggerlo in formato Kindle. Vi ricordiamo che su Amazon è attiva la promozione che vi permette di provare il Kindle Store con un periodo di prova gratuito!





Timeport Rinascita di Stef e Phere, vi ricordiamo, segue lo straordinario successo del primo capitolo della serie intitolato Timeport: L’occchio del tempo, che potete acquistare qui sotto per mettervi in pari!





Qui sotto trovate la copertina e la trama di Timeport Rinascita, il nuovo libro di Stef e Phere!