Lady Gaga ha pianto registrando Rain On Me con Ariana Grande

Rain On Me la nuova canzone di Lady Gaga in collaborazione con Ariana Grande sta per arrivare. Il brano, contenuto nell’album Chromatica in uscita il 29 maggio è il secondo singolo estratto dopo Stupid Love.

In un’intervista con Zach Sang per Apple Music, Gaga ha lungamente parlato della sua collaborazione con Ari. Un featuring attesissimo dai fan per un miliardo di ragioni tra cui l’incredibile potenza delle voci di entrambe e anche perché tutte e due hanno origini italiane e quindi sarebbe stato un bel duetto a prescindere.

Le parole di Lady Gaga sulla collab con Ariana Grande

La cantante ha raccontato come è stato registrare Rain One Me insieme alla cantante di Thank U Next, dichiarando di aver pianto durante tutto il processo ricordando tutto quello che Ari aveva passato negli ultimi anni (la morte di Mac Miller e l’attentato a Manchester ndr). Secondo Gaga questa canzone è stata liberatoria e ha aiutato nel processo di guarigione, servendo molto ad entrambe. La cantante ha anche raccontato che dopo aver smesso di piangere e di registrare la canzone le due si sono sciolte in un lungo abbraccio.