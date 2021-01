Animal Crossing celebra il 35esimo anniversario di Super Mario Bros

La community italiana di Animal Crossing – New Horizons celebra il 35esimo anniversario di Super Mario Bros con un’isola a tema, che garantisce un’esperienza di gioco unica e divertente. Nel 2021, Super Mario Bros, una delle serie videoludiche più famose e apprezzate del mondo dei videogames, compie ben 35 anni. Un percorso costellato da numerose (e fiabesche) avventure in mondi variopinti, con personaggi divenuti oramai iconici, come Mario, Luigi, Peach e Toad, ma anche villain del calibro di Bowser e le sue truppe Koopa. Un traguardo così importante da parte del baffuto idraulico italiano non poteva non essere festeggiato da altri giochi targati Nintendo, non necessariamente correlati al personaggio.

ANIMAL CROSSING: L’EVENTO PROPOSTO DALLA COMMUNITY ITALIANA

La community italiana di Animal Crossing – New Horizons è una delle più attive e propositive. Per festeggiare i 35 anni di Super Mario Bros, lo staff ha deciso deciso di creare un’isola a tema e davvero molto speciale! Dall’isola di ghiaccio fino alle lande desertiche, per arrivare a un mondo “d’autore” ispirato a Super Mario Kart. Immancabile anche uno stage che tutti gli aficionados dei giochi di Mario conoscono sicuramente: il castello di Bowser. Un’esperienza di gioco da vivere in singolo, con il codice sogno DA-5738-6004-3090 o in compagnia, ma anche in modalità multigiocatore grazie agli eventi organizzati dalle amministratrici di Animal Crossing Italia. Da ricordare, inoltre, come anche Splatoon 2, lo sparatutto a inchiostro per giocatori di tutte le età, ha organizzato uno Splatfest a tema Mario.

SUPER MARIO: IL DISEGNO DI JAMES TURNER

Chi ha giocato ad almeno un titolo di Super Mario sa bene come il protagonista deve affrontare vari livelli sconfiggendo numerosi nemici. Ebbene, l’artista James Turner ha voluto celebrare l’eroe disegnando il suo primo incontro con un Goomba. Come è possibile notare nell’immagine che proponiamo qui sotto, Mario appare sorpreso all’interno di uno stage sotterraneo caratterizzato da diversi tubi. Da uno di essi fuoriesce un fungo malvagio dall’aria minacciosa.

Per aggiornamenti su Animal Crossing – New Horizons e altri videogiochi continuate a seguirci!