Snowdrop – Disney+ : La serie coreana con Jisoo uscirà in Italia in estate!

Disney+ ha annunciato che Snowdrop, l’attesissima serie originale coreana, debutterà in Italia nell’estate 2022. La serie è un dramma d’epoca che esplora l’amore proibito tra una giovane coppia intrappolata in un periodo di crisi politca. La produzione conta 16 episodi ed ha come interpreti principali Jung Hae-In, star di Tune in for Love e While You Were Sleeping, e Jisoo delle Blackpink.

Sinossi. Quando un uomo ricoperto di sangue (Jung Hae-In) fa irruzione nel dormitorio di un’università femminile di Seul, in Corea, Eun Yeong-ro (Jisoo) andrà contro i suoi principi. La ragazza rischierà di essere espulsa per nascondere l’uomo dai suoi aggressori e curarne le ferite. All’insaputa di Yeong-ro, l’uomo ha un segreto sconvolgente che minaccia di mettere in pericolo la sicurezza dei suoi amici e della sua famiglia. I due giovani amanti dovranno lottare insieme per superare gli ostacoli.

Snowdrop è un melodramma che scalda il cuore, ha dichiarato il regista Jo Hyun-tak. Parla di una giovane coppia innamorata che, nel corso della storia, si ritrova ad affrontare un dolore insopportabile che raramente si incontra nella vita. Spero che il pubblico di tutto il mondo trovi questa serie commovente ma anche avvincente e ricca di suspense man mano che i due si trovano ad affrontare il loro destino.