La Sirenetta: le prime foto di Halle Bailey nei panni di Ariel

Come vi avevamo accennato non molto tempo fa le riprese del live action de La Sirenetta si sono spostate in Sardegna, dove si stanno attualmente svolgendo. Proprio qui dei giornalisti del Daily Mail sono riusciti a paparazzate la protagonista Halle Bailey nei panni di Ariel. Insieme a lei anche Jonah Hauer-King che interpreta il principe Eric.

Guarda le foto scattate sul set del film

FIRST LOOK OF HALLE BAILEY AS ARIEL LIVE ACTION THE LITTLE MERMAID pic.twitter.com/VwnjxX48lI — mermaidliveaction (@mermaidliveact1) June 10, 2021

Come si nota dalle foto Halle indossa una tuta, molto simile a una muta da sub, una mise che molto probabilmente sarà utile in post-produzione per aggiungere digitalmente gli effetti speciali, in primis la coda da sirena.

Le riprese de La Sirenetta si stanno svolgendo nei pressi della località di Santa Teresa di Gallura. L’intera produzione del film avverrà a stretto contatto con una serie di associazioni locali, da sempre impegnate a far conoscere e a rispettare il delicato equilibrio di questa bellissima isola del Mediterraneo.

Cosa sappiamo sul film

La Sirenetta è diretto dal regista Rob Marshall ed è il remake in live action dell’amato classico Disney uscito nel 1989.

Nel cast vedremo Halle Bailey e Jonah Hauer-King rispettivamente nei ruoli di Ariel e Eric. A fianco a loro Javier Bardem che sarà Re Tritone, Melissa McCarthy che interpretà il ruolo della strega del mare Ursula, Daveed Diggs che interpreterà Sebastian.

Completano poi il cast Awkwafina (già voce del drago Sisu in Raya e l’ultimo drago) che interpreterà Scuttle e Jacob Tremblayche interpreterà Flounder.

Le musiche del film comprenderanno la classica colonna sonora di Howard Ashman e Alan Menken, a cui si aggiungeranno pezzi originali composti per l’occasione da Lin-Manuel Miranda.