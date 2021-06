Le magliette più divertenti per i più geek

Se sei orgoglioso di essere un vero nerd, devi sapere che ci sono sempre più negozi dove potrai trovare in vendita magliette con disegni originali che ricordano un momento della storia o riportano frasi molto spiritose che ti faranno sorridere.

Si tratta di una tendenza in costante crescita, che mira a rompere gli schemi. Per questo, sempre più persone decidono di sfoggiare questi capi innovativi. Le magliette più divertenti per i veri nerd ti stanno aspettando e noi vogliamo mostrarti come sono e dove puoi comprarle.

Magliette nerd che attirano l’attenzione

Se sei un appassionato di computer o un fanatico della tecnologia, queste magliette sono perfette da indossare tutti i giorni. Uno dei negozi in cui potrai trovarle è la Tostadora, una piattaforma alla moda con centinaia di alternative tra cui scegliere.

Le magliette per i nerd sono molto belle e, se ti piace tutto ciò che è retrò, è arrivato il momento di scommettere su di loro. Potrai sfoggiare un look diverso ogni giorno. L’offerta è così variegata che non sarà facile scegliere cosa indossare per mostrare, con orgoglio, di far parte di questa vera e propria élite culturale.

Puoi scegliere, ad esempio, delle magliette per gli appassionati di fisica e matematica. Sono disponibili, infatti, dei modelli con le cifre del Pi greco, ovvero la sequenza numerica più famosa del mondo, o con dei disegni originali del cubo di Rubik.

I modelli sono così tanti che potrà essere difficile sceglierne una. La cosa più probabile, infatti, è che tu finisca per acquistarne varie e che diventino uno dei tuoi capi d’abbigliamento preferiti. Potrai trovare magliette divertenti con frasi come “L’ateismo non può essere curato” oppure con le stampe di personaggi delle serie TV più popolari, come The Bing Bang Theory.

Sono le magliette perfette per informatici, ingegneri e per qualunque altro tipo di lavoro in cui i nerd facciano da padroni. Si tratta di capi d’abbigliamento molto divertenti e ti aiuteranno ad affrontare il tuo lavoro con umorismo. Se ne indossi una diversa ogni giorno per andare a lavorare, siamo sicuri che ti aiuteranno a vivere in maniera più positiva.

Magliette con un fantastico rapporto qualità/prezzo

Le magliette geek non ti lasceranno indifferente e parleranno per te. In questo modo, gli altri ti vedranno come una persona aperta e simpatica, una persona di cui potersi fidare. Dovrai solo trovare i modelli che ti si addicano di più.

Ad esempio, un’opzione potrebbe essere il modello con la scritta GE-NI-U-S, le cui lettere sono separate come gli elementi della tavola periodica. Oppure una maglietta che rappresenti le varie fasi dell’evoluzione dell’uomo, fino ad arrivare a un giocatore di basket che fa canestro.

Se i tuoi amici e i tuoi parenti non fanno altro che chiederti di aggiustare le loro apparecchiature tecniche/informatiche, potresti comprare una magliette da nerd con un messaggio chiaro e conciso: “Sono un informatico e non ho intenzione di riparare il tuo computer”.

Indipendentemente dal modello che sceglierai, assicurati che siano 100% puro cotone, realizzate quindi con tessuti morbidi e piacevoli al tatto. Potrai trovarle in tutti i colori, dalle tonalità più neutre come il bianco o il nero, a quelle più vivaci come il giallo o il rosso. Di solito sono disponibili in un’ampia gamma di taglie, quindi non avrai problemi a trovare la tua.