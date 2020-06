La foto di classe targata Super! Ecco come riceverla

La foto di classe è un rito immancabile che ogni anno segna la fine della scuola e che gli studenti di oggi ritroveranno tra le mani domani, impolverata dentro lo scatolone dei ricordi. Quest’anno molte classi non potranno purtroppo fare la tanto attesa foto. E così Super!, il canale sul 47 del dtt e di tivusat e 625 di Sky, darà a tre classi la possibilità di avere una #superfotodiclasse che verrà trasmessa sul canale e spedita ai compagni di classe.

Come fare per riceverla?

Fai sapere a Super! quanto ti è mancata la tua classe inviando al sito un video di 30 secondi, in formato.mp4, in cui si racconta perché la classe è la più super d’Italia. Dal 15 Giugno e per tutto il mese potresti vedere in onda su Super! il tuo video e ricevere l’esclusiva foto di fine anno targata Super!. Il concorso è valido fino al 14 giugno. Fruittella è il brand che affiancherà, con la propria comunicazione, l’iniziativa SUPER FOTO DI CLASSE.

Super!

Super! è il canale di intrattenimento dedicato a bambini e ragazzi dagli 8 ai 12 anni, che li aiuta a trovare ciò che c’è di Super nella vita di tutti i giorni. In onda sul canale 47 del digitale terrestre e di tivusat e sul canale 625 di Sky. Super! è un canale dove i ragazzi possono dare sfogo alle proprie passioni, alla creatività, dove possono trarre ispirazione e scoprire le loro attitudini, ma è anche un canale che li invita alla socialità, al confronto e all’integrazione. Super! è nato dalla sempre crescente richiesta da parte dei ragazzi di un divertimento sano da condividere in famiglia e dall’esigenza di ricevere degli stimoli che li aiutino nel percorso di crescita e di affermazione del proprio io.