Aka7ven si è fidanzato? Le sue dichiarazioni a Venezia 78

Aka7even si è fidanzato? Ecco le ultime dichiarazioni dell’artista che ha rilasciato con Robledo una versione spagnola di Loca e il relativo video pochi giorni fa.

In questi giorni Luca Marzano ha preso parte alla 78esima edizione del Festival di Venezia, sfilando sul Red Carpet. In quell’occasione, una ragazza che è una sua fan gli chiesto quello che noi tutti vorremmo sapere. Ovvero se al momento è impegnato in una qualche relazione sentimentale.

Questa la risposta di Aka che con la sua consueta spontaneità non ha esitato a rivelare come stanno le cose. “Non sono fidanzato, ma ho una frequentazione in corso”, ha dichiarato Luca.

Piuttosto recentemente, in realtà, Aka7even aveva già risposto sui social a una domanda simile. Replicando ad alcune box domande su Instagram, infatti, il cantante aveva svelato che in questo momento è sì interessato a qualcuno. Tuttavia, preferisce parlare soltanto di musica e tenere per sé la sua vita privata.

Ma cosa ci faceva Aka7even a Venezia 78 (qui trovi delle foto scattate dai fan all’artista in quest’occasione)? Dopo aver raggiunto numeri impressionanti, in termini di streaming con i suoi brani, due dei suoi pezzi sono stati scelti come colonna sonora di un film.

Si tratta della pellicola intitolata La regina di cuori che racconta verosimilmente un tema molto attuale per la Generazione Z. Il corto è interpretato da un cast di attori molto amati dai giovanissimi: Beatrice Vendramin, Mariasole Pollio, Cristiano Caccamo e vede la partecipazione straordinaria di Giuseppe Battiston.

Luca Marzano dimostra, dunque, questa volta sul grande schermo tutte le sue grandi capacità di compositore e quelle cantautorali con l’inclusione di Mi manchi e di Black, contenute nell’album d’esordio, nella colonna sonora di un film. Secondo voi con chi si sta frequentando Aka7even?