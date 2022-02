Inventing Anna – Julia Garner ha incontrato la vera Anna Delvey in prigione

Tra pochi giorni ed esattamente l’11 febbraio arriverà su Netflix la serie Inventing Anna. Julia Garner interpreta la protagonista e ha avuto modo di incontrato la truffatrice in prigione. Ecco cosa ha provato incontrandola e quali difficoltà ha dovuto affrontare per interpretarla.

Scopri qui il trailer della serie!

Potrà sembrare strano ma l’ho trovata molto dolce, ha raccontato in un’intervista a Town & Country. L’attrice non vuole con questo negare che le sue azioni siano state terribili. Quando l’ho incontrato in prigione l’ho trovata davvero affascinante, estremamente gentile. Tuttavia, la sua voce diventa più dura quando voleva ottenere qualcosa, ha aggiunto. In particolare, Julia Garner ha raccontato che Anna Sorokin ha voluto ascoltare il suo accento tedesco. Vi ricordiamo infatti che Anna Sorokin è nata in Russia, cresciuta in Germania e ha imparato a imitare l’accento americano guardando serie come Gossip Girl.

Volevo capire se provasse qualche sorta di rimorso, ha raccontato l’attrice di Inventing Anna. Soprattutto in prigione dove si ha molto tempo per riflettere. Anna Delvey avrebbe risposto di non avere molto tempo per pensare perchè ama tenersi impegnata anche in cella. Tra le cose che l’attrice e la vera Anna hanno in comune c’è l’essere sognatrici.

L’attrice ha anche spiegato che per incarnare il personaggio è stato fondamentale cercare di pensare come se fosse lei. Quando recitavo avevo sempre molta ansia ed era perchè Anna ha vissuto nell’angoscia tutto il tempo. Le persone non devono essere per forza d’accordo con quello che ha fatto, ha concluso. Con questa serie abbiamo cercato di indagare e far capire i motivi che l’hanno spinta a farlo.