Cartoomics 2020 è stata rinviata: le nuove date e le info sui rimborsi

La 27esima edizione di Cartoomics prevista dal 13 al 15 marzo 2020 è posticipata e si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2020 sempre presso il quartiere fieramilano, a Rho. La concomitanza di date con Milan Games Week permetterà di dare vita ad un evento che sarà il punto di riferimento non solo per gli appassionati di comics, cinema, editoria, ma anche per gli amanti di videogames e intrattenimento. Abbiamo preso questa decisione al fine di tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partners.