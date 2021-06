Ecco finalmente il video di Hype di Sangiovanni. Si tratta di una produzione realizzata da WittyTV, Paolo Zazzaretta, Emiliano Trinca, Simone Liberati, Ariela Assin, Mario Crocetta. La sceneggiatura è stata realizzata dallo stesso Sangiovanni.

La nuova popstar della musica italiana, si appresta intanto a presentare dal vivo il suo mondo musicale intitolato “Mondo Sangio”. E da poco ha aggiunto una terza data sia a Milano che a Roma.

Come se non bastasse, c’è la possibilità di una collaborazione con Dardust alias Dario Faini (ma anche DRD), il produttore più premiato in Italia negli ultimi anni.

I due infatti sono stati filmati insieme al lavoro in studio. Anche se al momento non è ancora stato diramato nessun dettaglio, come riportato da All Music Italia.

Sangiovanni - Hype (Produced by WittyTV)

Watch this video on YouTube

Diciotto anni, un amore sconfinato per la musica, una pioggia di certificazioni platino e oro (EP Sangiovanni disco di platino, Malibu disco di platino, Lady doppio disco di platino, Tutta la notte disco di platino, Guccy bag disco d’oro, Hype disco d’oro) e oltre centro milioni di streaming su Spotify che lo consacrano come la nuova popstar della musica italiana.

Sangiovanni è il disco più venduto del 2021 nella prima settimana e Malibu è il singolo più venduto del 2021 nella prima settimana.

Sangiovanni con i suoi messaggi di inclusività, amore per la diversità e accettazione di sé, si distingue per la scrittura dei testi e per una capacità interpretativa fuori dal comune.

Nell’EP ha collaborato con i più interessanti produttori della scena, come DRD in Malibu, Zef in Hype, Bias in Tutta la notte. Insieme a DRD e i Cosmophonix nella cover Maledetta Primavera, interpretata ad Amici dove è stato finalista e vincitore del Premio Tim della Critica, il Premio Siae e il Premio delle Radio per Malibu.