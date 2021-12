Katy Perry: audio, testo e traduzione di When I’m gone con DJ Alesso

Ecco il testo di When I’m gone di Katy Perry, il brano rilasciato oggi 29 dicembre dalla cantautrice di Smile, in collaborazione con DJ Alesso.

[Chorus]

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But it won’t be for long, you’ll see

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like

[Verse 1]

Thought it would be easy

Easy to forget me

Let go of the memories (Ah-ah-ah-ah)

Now your bed is empty

And you’re wakin’ up sweating

I’m still in your wild dreams

[Pre-Chorus]

Late nights, callin’ me, callin’ me

Do anything to keep me close

Well, you should know it’s gonna be, gonna be

So hard for you to let me go

[Chorus]

When I’m gonе, I’m never really gonе

You think you’re movin’ on

But it won’t be for long, you’ll see

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like

[Post-Chorus]

Me on top of you

Touch you like I do

No, you’ll never forget

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like

[Verse 2]

You’re chasin’ the danger

It’s just in your nature

Look for me in strangers (Ah-ah-ah-ah)

All these pretty faces

No one can replace it

I’m always your favorite

[Pre-Chorus]

Late nights, callin’ me, callin’ me

Do anything to keep me close

Well, you should know it’s gonna be, gonna be

So hard for you to let me go

[Chorus]

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But it won’t be for long, you’ll see (When I’m gone)

When I’m gone, I’m never really gone (Never really gone)

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like (No one’s gonna feel like me)

[Post-Chorus]

Me on top of you

Touch you like I do

No, you’ll never forget

When I’m gone, I’m never really gone

You think you’re movin’ on

But no one’s gonna feel like, feel like (Like me)

[Outro]

When I’m gone

When I’m gone

Traduzione I’m gone di Katy Perry

[Coro]

Quando me ne sarò andata, non me ne sarò andata mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma non sarà per molto, vedrai

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma nessuno si sentirà come, si sentirà come

[Verso 1]

Ho pensato che sarebbe stato facile

Facile dimenticarmi

Lascia andare i ricordi (Ah-ah-ah-ah)

Ora il tuo letto è vuoto

E ti stai svegliando sudato

Sono ancora nei tuoi sogni selvaggi

[Pre-ritornello]

A tarda notte, mi chiami, mi chiami

Fai di tutto per tenermi vicino

Beh, dovresti sapere che sarà, sarà

È così difficile per te lasciarmi andare

[Coro]

Quando me ne sarò andata, non me ne sarò andata mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma non sarà per molto, vedrai

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma nessuno si sentirà come, si sentirà come

[Post-ritornello]

Io sopra di te

Toccarti come faccio io

No, non dimenticherai mai

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma nessuno si sentirà come, si sentirà come

[Verso 2]

Stai inseguendo il pericolo

È solo nella tua natura

Cercami negli estranei (Ah-ah-ah-ah)

Tutte queste belle facce

Nessuno può sostituirlo

Sono sempre il tuo preferito

[Pre-ritornello]

A tarda notte, mi chiami, mi chiami

Fai di tutto per tenermi vicino

Beh, dovresti sapere che sarà, sarà

È così difficile per te lasciarmi andare

[Coro]

Quando me ne sarò andata, non me ne sarò andata mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma non sarà per molto, vedrai (quando me ne sarò andato)

Quando me ne sono andato, non me ne sono mai veramente andato (mai veramente andato)

Pensi di andare avanti

Ma nessuno si sentirà come, si sentirà come (nessuno si sentirà come me)

[Post-ritornello]

Io sopra di te

Toccarti come faccio io

No, non dimenticherai mai

Quando me ne vado, non me ne vado mai davvero

Pensi di andare avanti

Ma nessuno si sentirà come, si sentirà come (come me)

[Fine]

Quando me ne sarò andata

Quando me ne sarò andata