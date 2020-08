Katy Perry rivela la tracklist ufficiale dell’album Smile

Katy Perry si prepara a pubblicare il suo attesissimo quinto album, la cui uscita è prevista per il prossimo 28 agosto. A inizio luglio la cantante, dopo aver svelato nome e copertina dell’album, ha pubblicato la title-track, intitolata Smile.

Dopo varie indiscrezioni, Katy annuncia ora tramite le sue pagine social la tracklist ufficiale della versione standard del nuovo disco. L’album sarà composto da 12 tracce e al momento non si sa ancora se ci saranno collaborazioni. Ecco la cover:

Smile, la tracklist dell’ album di Katy Perry

1. Never Really Over

2. Cry About It Later

3. Teary Eyes

4. Daisies

5. Resilient

6. Not the End of the World

7. Smile

8. Champagne Problems

9. Tucked

10. Harleys In Hawaii

11. Only Love

12. What Makes a Woman

Le ultime indiscrezioni sul quinto disco

Pochi giorni fa, è stata una giornata molto intensa per i fan dell’artista che ha dedicato a loro il suo primo “Smile Sunday” per annunciare tante novità. Come riportato dalla pagina Instagram KatyPerryNewsIta, Katy ha proposto ben cinque versioni alternative della copertina di Smile, rispetto a quella che ormai tutti conosciamo bene, per delle edizioni limitate.

Il video ufficiale del brano omonimo verrà rilasciato il prossimo 14 agosto e inoltre avremo dei nuovi video musicali di Never Really Over e Harleys in Hawaii.

Katy Perry ha svelato che nel disco ci saranno ben tre ballad: What Makes a Woman, Resilient e Only Love. L’artista ha anche confermato che intende intraprendere un tour per Smile già l’anno prossimo. Max Martin ha collaborato alla produzione dell’album ed è stato per lei un vero e proprio mentore in questo nuovo progetto musicale e per l’inizio di questa nuova era.