View this post on Instagram

#HEROES sarà in diretta streaming il 6 settembre dall’Arena di Verona su futurissima.net: una nuova piattaforma dedicata alla live music online, allo scambio e alla condivisione di esperienze uniche, sviluppata da @musicinnovationhub, in collaborazione con @wyth__ e @alivemusictv.⠀ Uno spazio digitale dinamico accessibile via computer, tablet e app! ⠀ ⠀ Entra a far parte della storia della musica dal vivo italiana: i biglietti per l’accesso streaming sono sul link in bio! 🎫⠀ ⠀ #IlFuturoIniziaAdesso