Zack Snyder’s Justice League disponibile in DVD e altri formati

L’attesissimo Zack Snyder’s Justice League arriva dal 27 maggio in DVD, Blu-Ray, 4K e in un’edizione speciale Steelbook 4K. Il film è distribuito da Warner Bros. Home Entertainment.

Tra i contenuti extra del film spicca “Road to Justice League”, lo speciale di 25 minuti con intervista a Zack Snyder. Grazie allo speciale i fan potranno scoprire i momenti fondamentali di questi dieci anni di collaborazione tra Snyder e DC, da L’Uomo d’Acciaio (2013), passando per Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), fino alla Zack Snyder’s Justice League (2021). Il film è disponibile anche per l’acquisto online.

ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE: LA TRAMA

Bruce Wayne unisce le forze con Diana Prince con lo scopo di reclutare una squadra di metaumani. Il suo scopo è proteggere il mondo da una minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Wayne è determinato ad assicurarsi che il sacrificio finale di Superman non sia stato vano.

Il compito si rivela più difficile di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza precedenti. Finalmente insieme, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg Flash potrebbero essere in ritardo per salvare il pianeta da Steppenwolf, DeSaad e Darkseid e dalle loro terribili intenzioni.

IL CAST

Zack Snyder’s Justice League è interpretato da Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ray Fisher, Jason Momoa, Ezra Miller, Willem Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons. La sceneggiatura è di Chris Terrio, da una storia di Chris Terrio, Zack Snyder e Will Beall. La sceneggiatura è basata sui personaggi della DC, Superman creati da Jerry Siegel e Joe Shuster. I produttori del film sono Charles Roven, Deborah Snyder, mentre i produttori esecutivi sono Christopher Nolan, Emma Thomas, Wesley Coller, Jim Rowe, Curtis Kanemoto, Chris Terrio e Ben Affleck.

