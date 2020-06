Jams: la sigla della serie di Rai Gulp (video e testo)

I veri amici possono aiutarti anche nelle situazioni più difficili. Questo è quanto Joy, Alice, Max e Stefano -- i nostri JAMS -- hanno imparato nel corso della prima stagione, affrontando con determinazione e coraggio l’incubo delle molestie in cui era precipitata una di loro, Joy.

Coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me, con la consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, JAMS è stata la prima serie per ragazzi che ha affrontato il tema delle molestie sessuali sui minori.

I JAMS sono Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e Stefano (Luca Edoardo Varone) quattro amici, ragazzi che frequentano la scuola media come tanti altri, che vivono le esperienze tipiche della loro età, come i primi amori, le amicizie e le piccole rivalità. Alla fine della prima stagione, la loro scuola organizza un contest di cucina e Joy, chef in erba, riesce a convincere gli amici a partecipare formando la squadra dei JAMS.

Nella seconda stagione, i ragazzi imparano che il mondo virtuale sembra che ti protegga e invece ti espone. Ed è ancora più importante poter contare l’uno sull’altro, perché come scopre a sue spese Max, non bisogna mai allontanarsi dagli amici, mai smettere di avere fiducia in chi ti vuole bene, neanche quando sembra che tutto sia contro di te.

La complessa vita dei ragazzi ai tempi della quarantena e dell’emergenza Coronavirus è invece al centro di JAMS #UnitiPiùCheMai. Si tratta di un’edizione speciale in 5 inediti episodi dell’innovativa serie in onda da lunedì 8 giugno alle ore 20.40 su Rai Gulp e Rai Play.

Come vi abbiamo raccontato, la sigla della serie è cantata da Ruggero Pasquarelli. Non perderti come è nata la collaborazione tra i JAMS e la star di Soy Luna e di Violetta. Qui sotto il video del brano, intitolato Un Istante di te, e il testo della canzone.

Jams - Seconda Stagione - Sigla Iniziale

Testo

Sono qui, sono qui, sono qui

posso sempre dar di più

dammi la mano

insieme voliamo lontano

questo è il mio sogno e ce la farò

Sono qui, sono qui, sono qui

posso sempre dar di più

insieme ci abbiamo creduto

ci siamo riusciti

tutto è possibile

siamo infinito