Jams Uniti più che mai: audio e testo della sigla Ma la musica no

Ma la musica no è uno dei brani che formano la colonna sonora della serie Jams, trasmessa su Rai Gulp. Il brano è inoltre la sigla di Jams #UnitiPiùCheMai, serie composta da cinque episodi speciali che raccontano la vita dei protagonisti ai tempi del Coronavirus.

Ma la musica no

Testo di Ma la musica no dei Jams

Sembra ieri che è iniziata e siamo già alla fine

con il cuore pieno di felicità

è con gli amici ritrovati che si sta più bene

dondoliamo sulle onde e poi torniamo qua

chiudi in fretta la valigia per partire

più di cento direzioni tutti al mare

questo mare in estate ci fa bene

prima di andare via

La scuola è finita

ma la musica no

ci vediamo a settembre

chissà come saremo

ma chi se ne frega

facciamo festa

che dopo mesi di vacanza

l’amicizia vera resta

come una canzone

come una canzone

Sembra ieri che è iniziata con le prime rime

la paura di non essere capaci ma

con gli amici più sinceri

c’è tanto da dire

ad agosto sotto il sole poi torniamo qua

chiudi in fretta la valigia per partire

i compiti per le vacanze lascia stare

dai cantiamo insieme l’ultima canzone

prima di andare via

La scuola è finita

ma la musica no

ci vediamo a settembre

chissà come saremo

ma chi se ne frega

facciamo festa

che dopo mesi di vacanza

anche la noia stressa

come una canzone

come una canzone

La scuola è finita

ma la musica no

ci vediamo a settembre

chissà come saremo

a stare lontani

c’è da uscire di testa

che dopo mesi di vacanza

l’amicizia vera resta

come una canzone

come una canzone

E non lo so come fare con i tuoi occhi

io non oso pensare di non vederli più

vorrei stringerti le mani un altro po’

stare al sole anche se non si può

ma nella musica io ti cercherò

io ti cercherò

La scuola è finita

ma la musica no

ci vediamo a settembre

chissà come saremo

a stare lontani

c’è da uscire di testa

che dopo mesi di vacanza

l’amicizia vera resta

come una canzone

come una canzone

La scuola è finita

ma la musica no

ci vediamo a settembre

chissà come saremo

ma chi se ne frega

facciamo festa

che dopo mesi di vacanza

l’amicizia vera resta

come una canzone

come una canzone