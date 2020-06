Con più di 71 mila spettatori totali, è terminata la Gilette Bomber Cup Featuring Fortnite, uno degli eventi esport più attesi e seguiti dell’anno. Con un totale di 20 team, i vari giocatori si sono affrontati in epiche battaglie, mantenendo gli spettatori con il fiato sospeso, ben per quattro settimane.

Alla fine della fiera, coloro che hanno trionfato sono stati gli Outplayed (ecco chi sono, scoprite il loro profilo Instagram!) che hanno conquistato il premio di 10 mila euro. Il secondo e il terzo posto è spettato, rispettivamente, agli Exeed e Qlash. L’evento ha superato i record ti tutte le edizioni precedenti. In migliaia i fan che si sono collegati al canale Twitch PG Esports e agli altri canali attivi per assistere alla finale. Il supporto di Gilette, alla fine, è stato premiato!

FORTNITE: LE DICHIARAZIONI DI SIMONE BENEDETTI

Il presidente degli Outplayed, Simone Benedetti, ha infine potuto festeggiare il trionfo dei suoi ragazzi alla terza edizione della Gilette Bomber Cup Featuring Fortnite. Benedetti ha dichiarato:

“Siamo molto orgogliosi di questa grande vittoria nella Gilette Bomber Cup, siamo entrati da poco su Fortnite, ma abbiamo deciso di farlo con i migliori talenti nella scena italiana”. Benedetti ha proseguito affermando che il risultato eccezionale sia stato raggiunto grazie al “valore dei nostri player e ai loro sforzi quotidiani”.

L’INIZIATIVA DI GILETTE

Sono stati proprio gli sforzi e la bravura dei nostri player a convincere Gilette, celebre azienda specializzata nei rasoi e nel grooming, a proporre questo nuovo appuntamento. Come sottolineato dal Senior Assistant Brand Manager di Gilette, Gennaro D’Ambrosio: “Il movimento dei giochi elettronici competitivi ha assunto un’importanza sempre maggiore tra i giovani. Per molti di essi i videogiochi non sono solo un semplice passatempo, ma una vera professione fatta di disciplina, sacrificio e spirito di squadra, proprio come gli sport tradizionali”. D’Ambrosio ha spiegato come Gilette creda fortemente nei valori precitati ed è lieta di sostenere le passioni dei videogiocatori.

