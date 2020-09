Gigi Hadid mostra la copertina fatta da Taylor Swift per la sua bambina

Gigi Hadid ha condiviso una foto nuova di zecca della sua neonata. E sta anche mostrando i regali che le sue celebri amiche la hanno inviato!

La modella 25enne ha condiviso delle storie su Instagram venerdì sera (25 settembre) e ha pubblicato una foto di sua figlia con i regali di Taylor Swift e della stilista Donatella Versace.

La bambina indossa un felpa bianca firmata Versace “della zia Donatella” ed è sdraiata con accanto una coperta di seta rosa. Gigi ha commentato svelando, inoltre, che l’artefice della copertina è proprio ” la zia Taylor!!”

È così dolce vedere l’artista passare dal ruolo di migliore amica di Gigi a zia della piccola! L’amicizia tra la cantante e la modella risale risalire al 2014, quando Taylor le ha scattato una foto con la collega Karlie Kloss a una festa pre-Oscar.

📲 | “AUNTIE TAYLOR” is now trending on Twitter after Gigi Hadid revealed that Taylor Swift sent her newborn baby a handmade blanket! 💕 pic.twitter.com/9QJCpI2LAw

— Taylor Swift News (@TSwiftNewsLA) September 26, 2020