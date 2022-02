Inventing Anna – Netflix: Recensione della serie di Shonda Rhimes

Da ieri è disponibile su Netflix Inventing Anna, la nuova serie di Shonda Rhimes. Questa serie racconta una delle truffe più assurde del passato recente. Inoltre, è uno spunto di riflessione interessante su quanto l’apparenza inganni e su quanto a volte si vede solo quello che si vuole vedere.

Scopri qui la storia vera di Anna Sorokin

Inventing Anna cerca di ripercorrere la storia di una ragazza normale nata nell’Europa dell’Est che arriverà a truffare le elite di New York e numerose banche. Quando sbarca nella Grande Mela tutti credono sia una ricca erediterà con un fondo sociale illimitato. Anna costruisce bene l’inganno grazie alla sua cultura, al suo stile e al fascino che le permettono di farsi amici avvocati, influencer e chiunque possa servire alla sua causa. Il suo sogno? Fondare un’esclusiva fondazione artistica a lei intitolata.

Gli episodi ripercorrono l’ascesa e la caduta della protagonista attraverso l’indagine e le interviste di una giornalista Vivian Kent. Il ritmo rimane sempre alto e mai noioso e la ricerca dei motivi dietro la truffa incollano lo spettatore allo schermo. La psicologia di Anna è difficile da interpretare e l’enigma dietro la sua truffa non viene del tutto svelato ma la storia per quanto assurda intriga e appassiona. Non è facile entrare in empatia con il personaggio di Anna e con i suoi mille volti. Ci sono momenti in cui la disprezziamo e altri in cui fa quasi tenerezza.

Julia Garner e Anna Chlumsky interpretano bene i loro ruoli e sono credibili agli occhi del pubblico. Due donne diverse che cercano cercano il riscatto ognuno a suo modo. Due donne che impareranno a conoscersi e confrontarsi sulle loro visioni del mondo e della ricchezza. La disparità sociale e la finzione nei rapporti umani sono altri temi trattati. Ripetere una bugia dieci cento mille volte, può farla diventare realtà? Per alcuni come per Anna Delvey, almeno per qualche anno, è stato così.