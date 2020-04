Il Volo – Un’Avventura Straordinaria torna su Rai1 il 14 aprile alle 21.25

Martedì 14 aprile su Rai1 è previsto l’appuntamento è con Il Volo – Un’avventura straordinaria, il concerto-evento che si è tenuto all’Arena di Verona nel 2015.

Il Volo vincitore del Festival di Sanremo con la canzone Grande Amore, calcava il prestigioso palco dell’Arena di Verona sold out tra cover del repertorio lirico e successi propri.

In continuità con il festival di Sanremo, la serata è presentata da Carlo Conti, che pochi mesi prima aveva annunciato il trionfo de Il Volo nella categoria dei Campioni.

Qui di seguito trovate la SCALETTA completa de Il Volo Un’Avventura Straordinaria

Intro Giannini

Nel blu dipinto di blu

Il mondo

Io che non vivo senza te

L’amore si muove

L’Immensità (con Francesco Renga)

Piove

E lucevan le stelle

Granada

Can’t help falling in love

Quando l’amore diventa poesia

Canzone per te

Napul’è

Quando

Quanno chiove

Tornerà l’amore

Ancora

Sempre E Per Sempre (con Francesco De Gregori)

Delilah

Beautiful that way

Per te ci sarò

La vita

Best day of my life (con Lorenzo Fragola)

Surrender

Torna a Surriento

‘O sole mio

Grande Amore