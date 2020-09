Charli D’Amelio nel nuovo video musicale di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha scelto Charli D’Amelio per il suo nuovo video musicale, intitolato Pa Ti. Nello specifico, la tiktoker è stata scelta per la registrazione di una challenge lanciata sui social e legata al brano, realizzato in collaborazione con Maluma. Charli, inoltre, ha partecipato anche al video ufficiale dove è la protagonista, mentre la cantante statunitense entra nei panni della tiktoker.

“Ciao a tutti!!!! non so nemmeno cosa dire. Mi sono divertita così tanto a girare questo video! grazie mille a Jennifer per avermi chiesto di far parte di questo video musicale, è stato un vero onore. Spero che vi divertiate a guardarlo!“, scrive Charli come commento al suo vlog più recente su YouTube.

Durante la registrazione del video, Jennifer Lopez ha chiamato Charli D’Amelio per assicurarsi, in modo molto affettuoso, che tutto procedesse per il meglio e che la ballerina si stesse divertendo.

“Ti stanno trattando bene? Picchierò tutti quelli che non ti trattano bene! Non vedo l’ora di vedere il video! Amo davvero quello che stai facendo per noi, ti ringrazio. Sei un tesoro, adorabile, sai che le ragazze ti amano. Ti vogliamo bene ogni giorno di più” . Charli ha risposto: “Mi sto divertendo. Apprezzo davvero che tu mi abbia reso parte di questo”.

Questa non è la prima volta che le due artiste collaborano. Le due star si sono già incontrate in occasione del Super Bowl di quest’anno e hanno ballato insieme sulle note di On The Floor.

Inutile dire che il video ha riscosso subito un grande successo. In una manciata di ore, il video della coreografia ha già ottenuto 9 milioni di visualizzazioni su TikTok, mentre il backstage ha ormai superato i 16 milioni.

Jennifer Lopez & Maluma – Pa Ti + Lonely (Official Video)

