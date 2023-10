Il Collegio 8: quarta puntata del 22 ottobre (anticipazioni)

Il Collegio 8 è arrivato alla sua quarta puntata. I ragazzi hanno appena affrontato un esame di sbarramento che ha comportato l’uscita di Daniele Marrone. A varcare la soglia del convitto di Lodi una nuova collegiale, Alessia Schiavella.

Il nuovo episodio va in onda domenica 22 ottobre, in prima serata su Rai 2 (ore 21:00 circa) e contemporaneamente in streaming su Rai Play.

Anticipazioni quarta puntata

Guai in vista per Giuseppe Puppio che è caduto in una trappola del preside. Il collegiale ha usato il cellulare del sorvegliante che lo aveva lasciato appositamente su una sedia.

Al termine del terzo episodio, il ragazzo è stato chiamato a rapporto nell’ufficio di Paolo Bosisio. Che cosa gli accadrà?

Finalmente è arrivato il giorno in cui si esce dal collegio. I ragazzi vanno in gita per le campagne di Lodi, dopo aver attraversato la città in bicicletta.

La Petolicchio, accompagnatrice dell’escursione, si rivela molto entusiasta del pomeriggio fuori porta. Non è tutto rose e fiori, invece, per i collegiali che manifestano qualche insofferenza nell’entrare in contatto con la natura incontaminata.

Come per ogni edizione, anche la gita de Il Collegio 8 è occasione di confronto tra i ragazzi, radunati attorno ad un falò per leggere un tema che ognuno di loro ha scritto in precedenza e che rivela aspetti molto personali della loro vita.

Al rientro al Collegio San Francesco, continua la competizione per la borsa di studio finale. I ragazzi vengono di nuovo suddivisi in gruppi con l’obiettivo di ottenere il maggior numero di crediti.

Una mattina, a dare il buongiorno è la voce di Joe Bastianich. L’imprenditore italo americano è dunque l’ospite de Il Collegio 8 per questa quarta puntata.

Anche nel nuovo episodio, non mancano i momenti di tensione: tra la costernazione di tutti, avviene l’espulsione di un altro dei collegiali.

