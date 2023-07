Il Collegio 8: torna la professoressa Maria Rosa Petolicchio (VIDEO)

Dopo un anno di assenza dalla scene, l’iconica professoressa di Matematica e Scienze, Maria Rosa Petolicchio è pronta a tornare nel corpo docente de Il Collegio.

L’insegnante, come sappiamo, nella scorsa edizione non poté partecipare alle riprese in quanto impegnata in un altro reality show, anch’esso targato Banijay.

Stiamo parlando del format Pechino Express, in cui gareggiò in coppia con uno studioso ex collegiale, Andrea Di Piero, formando il duo degli Istruiti.

A “sostituirla” nel docu-reality di Rai 2, fu invece, sua sorella Annamaria, docente di Storia e Geografia, e ad occupare la sua cattedra fu il professore Giovanni Belli.

Dopo alcune indiscrezioni nelle scorse settimane riguardo un possibile ritorno di Maria Rosa, adesso è finalmente arrivato il momento di una comunicazione ufficiale.

Mediante canali social di Rai 2, direttamente dal backstage, la professoressa Maria Rosa Petolicchio ha appena annunciato che a Il Collegio 8 lei ci sarà!

Non ci sono conferme ufficiali, almeno per ora, per quanto riguarda il resto del corpo docente. Anche se sappiamo che possiamo contare sul ritorno di vecchie conoscenze così come di nuovi innesti.

Certa è invece la presenza dello storico preside Paolo Bosisio ma probabilmente ritroveremo anche la sorvegliante Lucia Gravante e il professore di Italiano ed Educazione Civica, Andrea Maggi.

Senza dubbio gli spettatori apprezzerebbero il ritorno del Professor Luca Raina in qualità di docente di Storia e Geografia. Ma non sarebbe male vedere la compresenza di entrambe le sorelle Petolicchio come professoresse del reality show.

Tra le alte notizie certe troviamo, inoltre, quella relativa alla location, nel Collegio San Francesco di Lodi e l’ambientazione storica, il 2001. Anno che fu caratterizzato dall’avanzare del fenomeno della globalizzazione e dall’attacco alle Torri Gemelle.

Che cosa ne pensate del ritorno di Maria Rosa Petolicchio a Il Collegio 8?