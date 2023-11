Il Collegio 8: Domenico Natale ha vinto la borsa di studio

Ecco chi ha vinto Il Collegio 8, giunto alla sua conclusione, con l’ultima puntata trasmessa domenica 5 novembre su Rai 2 e ora disponibile su Rai Play.

Tra le tante emozioni dell’episodio conclusivo c’è stata la consegna dei diplomi, con l’assegnazione della Borsa di Studio che è andata a Domenico Natale.

Il ragazzo potrà spendere un premio di euro 13.990 euro per una formazione in lingua inglese, in una scuola superiore degli Stati Uniti e per la durata di un semestre.

Domenico, a sorpresa, è riuscito ad avere la meglio su altri tre collegiali: Marta Battaglia, Christopher Parolin e Frida Schiavi.

La scelta di premiare lo studente è derivata da tre criteri: la media dei voti e della condotta, il numero di crediti ottenuto nelle varie prove di gruppo e infine il risultato di un test di cultura generale (quest’ultimo non mostrato nella puntata).

Niente male il risultato per tutti gli altri partecipanti de Il Collegio 8 che sono comunque riusciti a portarsi il diploma a casa.

Grandi soddisfazioni, in particolare, per Christopher che si è rivelato uno dei migliori collegiali, pur avendo lasciato la scuola da tempo. Ma anche per Carmelina Iannoni, Cecilia d’Ammassa, Enrico di Clemente e Guglielmo Grosso che sono riusciti a superare grandi difficoltà.

E che dire di Marta e di Frida che nel corso delle settimane sono sempre state due alunne modello?

Durante l’ultima puntata di questa edizione, infine, c’è stato un bellissimo annuncio per due studenti. Un produttore, rappresentate dell’etichetta Artist First, produrrà il brano Baby.

Si tratta della la canzone che Anita Pia Costanzo ed Enrico hanno scritto insieme per la recita di fine anno, Romeo e Giulietta Reloaded, che i ragazzi hanno portato in scena.

Cosa ne pensate di chi ha vinto Il Collegio 8?