Scuola di danza: su RaiPlay e Rai Gulp la docu-serie sui ragazzi dell’Opera di Roma

Sognano di ballare sulle punte da quando sono bambini e inseguendo le proprie aspirazioni raccontano di speranze e paure, sacrifici ed emozioni, amicizie e amori. Sono i giovani allievi dell’Opera di Roma i protagonisti di Scuola di Danza – I ragazzi dell’Opera, in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 13.55 e alle 20.30 su Rai Gulp e RaiPlay.

La trama della serie

La docuserie, una produzione Rai Contenuti Digitali e Transmediali, presenta i ragazzi che studiano alla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, una delle più prestigiose del nostro paese. Sono ballerini che arrivano dall’Italia ma anche dall’estero, tutti mossi dal sogno di diventare étoile del balletto, esibirsi sul palcoscenico, regalare armonia ed emozionare il pubblico.

Sotto l’occhio delle telecamere le vicende di un gruppo di allievi degli ultimi anni di corso, tra i 16 e i 20 anni, alle prese con la preparazione di uno spettacolo che richiede allenamenti quotidiani e prove impegnative, con maestri che sono professionisti severi ed esigenti.

Senza filtri raccontano la loro adolescenza e la loro vita, dentro e fuori dalla scuola. Quando finiscono le lezioni i ragazzi escono insieme, alcuni sono amici, tra altri nasce l’amore; qualcuno vive con la famiglia, qualcun altro in collegio con i compagni; c’è chi lavora per potersi mantenere e chi si dedica al proprio canale YouTube per riuscire a raccontarsi. Vengono fuori turbamenti e pensieri personali dei ragazzi, uniti nel percorso di formazione della propria identità e dalla necessità di trovare il proprio ruolo nel mondo della danza.

Protagonisti di Scuola di Danza – I ragazzi dell’Opera anche le famiglie dei giovani allievi, nonché i maestri della scuola di danza e la direttrice della Scuola Laura Comi.

La seconda stagione

Rai Gulp presenterà a seguire (dal 16 gennaio) anche la seconda stagione. Gli appassionati di Scuola di Danza 2 – I ragazzi dell’Opera conosceranno il ballerino al quale verranno affidati i ruoli più significativi dell’esibizione di fine anno e i nomi dei ragazzi che invece saranno esclusi.

Per tutti sarà comunque un momento emozionante da festeggiare insieme ai loro maestri e in particolare con Eleonora Abbagnato, Direttrice della Scuola di Danza del prestigioso Teatro romano, étoile di fama internazionale e prima ballerina dell’Opéra di Parigi.

“Far conoscere tutto quello che c’è dietro non sta certo agli artisti in scena”, ha detto la Abbagnato, “Per questo la serie ha fatto una cosa meravigliosa: raccontare dove e come inizia il percorso che forma menti e corpi di giovani ragazzi con una grande passione. In loro mi riconosco. Andare via di casa, stringere le prime relazioni con i compagni di carriera, gestire impegno e fatica ma trovare anche il tempo per essere “bambini/adolescenti. È un momento importantissimo, e averlo vissuto in prima persona mi rende ancora più responsabile come Direttrice. La ritengo una fortuna ed è motivo di grande motivazione e impegno per me”.

Scuola di Danza 2 – I ragazzi dell’Opera racconta l’importante sfida dei giovani ballerini e in particolare di quelli dell’ottavo corso ormai prossimi al diploma, alle prese con le prime audizioni della loro vita. Momenti emozionanti e contraddittori convivono con vecchi e nuovi amori che si affacciano nelle vite degli allievi, che a volte faticano a trovare un equilibrio tra gli impegni accademici, sempre più pressanti, e la leggerezza tipica della loro età.

“Una scuola di danza è una scuola di vita: disciplina, concentrazione, sacrifici, confronto con i docenti. Poi fuori dalla classe ci sono le vicende quotidiane, le stesse di qualsiasi altro coetaneo. Tutti questi aspetti emergono nella serie, sicuramente appassionante per chi segue già la danza, ma che può attrarre nuovo pubblico dato che restituisce umanità ad artisti che, visti da grandi, sul palcoscenico, sembrano creature ultraterrene”.