Il Collegio 8: quinta puntata del 29 ottobre (anticipazioni)

Il Collegio 8 è giunto alla sua quinta puntata che va in onda domenica 29 ottobre su Rai 2 dalle ore 21:00 e finisce alle 23.00 circa.

Quante sono le puntate di questa edizione? Nel caso in cui non lo sapeste, sono soltanto sei gli episodi de Il Collegio 8, per cui stiamo per dirvi che cosa succederà nel penultimo appuntamento.

Le anticipazioni della quinta puntata

Per gli alunni de Il Collegio 8 è tempo di uno scambio culturale con l’arrivo di un gruppo di studenti stranieri.

L’interazione con gli alunni di un’altra nazione non tratterrà, però, i collegiali dalle loro intemperanze durante le lezioni.

Neppure il professor Maggi, tuttavia, smetterà di aiutare i ragazzi ad esternare le proprie emozioni più nascoste. La sua empatia si soffermerà in particolar modo su Carmelina, provata dallo stress degli imminenti esami finali.

Anche il professor Carnevale darà modo agli alunni di sfogarsi, con un’esperienza artistica fuori dagli schemi.

Ospite speciale è il ballerino Raimondo Todaro che ha il compito di dare lezioni di danza ai partecipanti, in vista del ballo conclusivo. Come se la caveranno i collegiali con il latino americano?

Continuano intanto le competizioni tra gruppi, con lo scopo di ottenere il numero di crediti necessario per la borsa di studio finale.

Spazio poi al divertimento: i ragazzi potranno vivere una giornata di relax in piscina prima di riprendere, tra le altre cose, le consuete lezioni di recitazione.

Sempre Carmelina vivrà dei momenti di crisi emotiva, forse provocati dall’uscita dal collegio di quello che pensava fosse il suo fidanzato, Ryan.

L’esperienza nel 2001 sta per volgere al termine e come annunciato dal Preside chi non raggiungerà una media sufficiente non sarà ammesso agli esami. Guarderete la quinta puntata de Il Collegio 8?

