Il Collegio 7 si farà? Ecco cosa sappiamo finora

Si è concluso, con l’ultima puntata di ieri sera, Il Collegio 6. Come molti di voi sapranno, con questa edizione ambientata nel 1977, c’è stata una brusca riduzione degli ascolti.

Fanpage.it ha parlato con Luca Busso, capo progetto e responsabile della realizzazione del reality, che ha analizzato questa crisi immaginando un possibile scenario futuro per Il Collegio.

Dal punto di vista della risposta del pubblico non è quello che ci aspettavamo, per diversi motivi. Il calo c’è stato, soprattutto se si pensa ai dati delle ultime due edizioni. Magari era incredibile ciò che facevamo prima, siamo arrivati a coinvolgere 2 milioni di telespettatori con un programma dai costi ridottissimi […]. Il cambio di programmazione iniziale non ci ha aiutati, ma non giudico questo aspetto perché non rientra nel mio lavoro. Non vuole essere un alibi, ma uno degli elementi è che abbiamo avuto davvero poco tempo per realizzarlo […]. Io già quest’anno avevo pensato al 2001, visto l’anniversario degli attentati […]. Magari ci proviamo l’anno prossimo […]. Oggi è difficile dirlo, è tutto nelle mani della Rai e questa domanda va rivolta a loro. I margini credo ci siano e bisogna vedere se ci sarà volontà di investire su un programma che abbia una fruizione diversa da quelli tradizionali.