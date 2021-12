È stata la mano di Dio di Sorrentino è disponibile su Netflix

Dal 15 dicembre È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino è disponibile anche su Netflix. Dopo aver debuttato nei cinema il film, che è stato recentemente candidato al Golden Globe come Miglior Film in Lingua Straniera, arriverà anche in tutto il mondo grazie alla distribuzione in streaming.

È stata la mano di Dio ha vinto il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria e il Premio Marcello Mastroianni (a Filippo Scotti, come migliore attore emergente) alla 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è il film scelto per rappresentare l’Italia agli Oscar.

Il film è anche candidato come Miglior Film in Lingua Straniera ai Critics Choice Awards e agli IPA Satellite Awards. Inoltre è presente nelle liste dei migliori film dell’anno di diverse testate internazionali.

Il protagonista Filippo Scotti è nella lista di Variety, 10 Actors to Watch for 2021 e Daria D’Antonio è nella lista di Variety, 10 Cinematographers to Watch for 2021.

La trama del film

Dal regista e sceneggiatore Premio Oscar Paolo Sorrentino (Il Divo, La grande bellezza, The Young Pope) la storia di un ragazzo nella tumultuosa Napoli degli anni Ottanta. Una vicenda costellata da gioie inattese, come l’arrivo della leggenda del calcio Diego Maradona, e una tragedia altrettanto inattesa. Ma il destino trama dietro le quinte e gioia e tragedia s’intrecciano, indicando la strada per il futuro di Fabietto. Sorrentino torna nella sua città natale per raccontare la sua storia più personale, un racconto di destino e famiglia, sport e cinema, amore e perdita.