Cops 2: le interviste al cast della miniserie Sky Original

Dopo una prima serie di episodi in cui abbiamo imparato aconoscere un gruppo di poliziotti disposti a tutto, perfino atrasformarsi in criminali, pur di salvare il proprio posto di lavoro,ritroviamo in questa seconda serie un gruppo affiatato, che non teme più il licenziamento, ma che al contrario è diventato un punto di riferimento per la piccola comunità di Apulia.

I Cops, sono ancora imperfetti, bizzarri, pasticcioni, e i loro metodi rimangono del tutto non convenzionali, ma in questi nuovi episodi dovranno misurarsi con delle vere indagini e risolvere due misteriosi casi di omicidio. Gli ingredienti di Cops 2 sono quelli che hanno contribuito al successo alla prima stagione della miniserie: intrighi, misteri e ovviamente una buona dose di romanticismo. Il tutto con uno sguardo sempre rivolto alla valorizzazione dei bellissimi luoghi in cui si svolgono le vicende. Se il paesino di Apulia è infatti immaginario, le location non lo sono e rispecchiano tutta la bellezza della Puglia confermandoci il fatto che il nostro paese vanta posti mozzafiato tutti da scoprire.