Il Collegio 6: chi è Cristiano Karol Russo (curiosità e profilo Instagram)

Venti studenti varcano i cancelli del collegio Regina Margherita di Anagni (FR) per formare la classe protagonista della sesta edizione de Il Collegio.

Dall’11 ottobre sono disponibili su RaiPlay le Backstories dei giovani protagonisti che dovranno attenersi alle regole collegiali degli anni ’70.

Uno dei nuovi alunni è Cristiano Karol Russo. Cristiano ha 15 anni e vive a San Pietro Vernotico (BR), parla ininterrottamente di qualsiasi argomento. Dice di essere consapevole di porsi domande e parlare di cose da “vecchio”. Da perfetto secchione a scuola vuole essere il primo della classe e non nasconde di avere uno spirito da perfetto pettegolo. Nonostante il figlio lo ritenga un esempio, la madre si dice certa che non potrebbe mai fare la carriera militare come suo padre, perché troppo viziato.

Riuscirà il giovane ne Il Collegio a fare a meno della colazione a cui sua mamma lo ha abituato? Cristiano Karol Russo ha un profilo Instagram e ha anche un profilo TikTok.

Il Collegio 6: ecco tutti i nomi dei 20 allievi

Sara Masserini (16, Colzate – Bg), Alessandro Giglio (15, Torino), Gaia Cascino (16, Roma), Giovanni Junior D’ambrosio (15, Napoli), Federica Cangiano (14, Napoli), Davide Maroni (16, Nova Milanese – Mb).Vincenzo Rubino (16, Bari), Rebecca Parziale (14, Genova) Lorenzo Sena (14, Viareggio – Lu), Maria Sofia Pia Federico (16, Valmontone – Roma), Cristiano Karol Russo (15, S. Pietro Vernotico – Br), Sveva Accorrà (14, Monza), Simone Casadei (16, Coriano – Rn). Beatrice Genco (14, Paderno Dugnano – Mi), Filippo Romano (14, Scandicci – Fi), Elisa Cimbaro (14, Tarvisio – Ud), Edoardo Lo Faso (16, Catania), Valentina Comelli (15, Zone – Bs), Raffaele Fiorella (15, Barletta – Bt), Anastasia Podeschi (16, Santarcangelo Di Romagna – Rn).

In che anno è ambientato Il Collegio 6

L’anno prescelto in questa sesta edizione è il 1977, l’anno della Febbre del sabato sera. L’ambientazione coglie molti degli spunti di un decennio caratterizzato da significativi cambiamenti di costume.

È l’anno della disco music e di brani divenuti cult come Stayin’ Alive dei Bee Gees o We Are the Champions dei Queen.

Tra le suggestioni che i nuovi studenti attraverseranno entrando nell’Istituto Regina Margherita di Anagni, una nuova materia: Il Progetto Cinema.