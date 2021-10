Federico Rossi e Ana Mena duettano in Sol Y Mar: l’annuncio su Instagram

Federico Rossi e Ana Mena hanno realizzato una collaborazione: il titolo del brano è Sol Y Mar e potremo ascoltarlo da questo venerdì, 22 ottobre!

I due artisti, nei giorni scorsi, hanno rilasciato un inequivocabile indizio che ha suggerito immediatamente l’arrivo di quest’inedito duetto. Federico e la pop star spagnola hanno pubblicato entrambi una loro foto di profilo e in penombra, due ritratti perfettamente complementari. A seguire, non si è fatto attendere lo scatto promozionale con la cover del brano che ha reso ufficiale questo featuring.

“Questa estate ho scritto una canzone con Ana Mena dal sapore nostalgico e sognante. La canzone si chiama Sol Y Mar e da questo Venerdì sarà anche vostra. Pronti”?, ha scritto Fede nella caption del post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Rossi (@federicofederossi)

La strepitosa collaborazione arriva dopo il successo che entrambi gli artisti di casa Warner hanno riscontrato nell’estate ormai terminata. Ana Mena ha duettato per la seconda volta al fianco di Rocco Hunt in Un bacio all’improvviso e Federico Rossi ha scalato le classifiche prima con l’inedito Pesche, seguito da Non è mai troppo tardi e infine in coppia con Annalisa in Movimento lento.

Proprio l’ex cantante del duo Benji e Fede ha raccontato alcuni giorni fa su Instagram del grande traguardo raggiunto con Pesche, ora Disco di Platino per le oltre 70mila copie vendute.

Sol Y Mar arriva in un autunno inoltrato ma già dal titolo si prospetta come un pezzo che ricrea in mondo nostalgico l’estate, una tendenza musicale che si sta sviluppando di recente e che denota quella voglia di leggerezza che si avverte anche e soprattutto quando la bella stagione è soltanto un ricordo.