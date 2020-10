Svelati i nomi dei ragazzi, tra cui Giulia Maria Scarano, che prenderanno parte alla quinta edizione de Il Collegio, l’attesissimo docu-reality di Rai2, diventato negli anni un vero e proprio cult tra i giovanissimi e gli adolescenti, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, in onda a partire da martedì 27 ottobre in prima serata.

Ventuno i ragazzi che varcheranno i cancelli del nuovo collegio, il Regina Margherita di Anagni (FR), e che verranno catapultati nel 1992, anno in cui molti dei loro stessi genitori hanno frequentato e vissuto la scuola.

A raccontare e ad accompagnare le avventure dei giovani studenti durante le 8 puntate del programma sarà la voce di Giancarlo Magalli. Il programma è stato registrato nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste per l’emergenza sanitaria in corso.

Chi è Giulia Maria Scarano

La nuova alunna de Il Collegio ha 14 anni e vive a Manfredonia, in provincia di Foggia. La ragazza pugliese ha un profilo Instagram che sembra aperto da poco, dove si mostra come una ragazza dolce e con un look piuttosto elegante.

Dichiara di essere amante di Disneyland e degli Stati Uniti, inoltre sembra le interessi il nuoto. Giulia ha anche un profilo TikTok dove le piace far risaltare il suo lato più comico. Purtroppo non sappiamo se è fidanzata.

L’intervista di Rai 2

La parlata foggiana velocissima di Giulia Scarano è irresistibile. Ha sempre un argomento di cui parlare, è competitiva, ama stare al centro dell’attenzione e distinguersi. La sua frase ricorrente è “vi presto un po’ di personalità”. La simpatia è il suo forte e non sta mai zitta.