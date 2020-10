Di Among Us e del suo straordinario successo su Ginger Generation vi abbiamo parlato qui. Ci troviamo indubbiamente ad uno dei fenomeni virali più interessanti degli ultimi anni. Un gioco indipendente creato da un gruppo di sviluppatori inconsapevoli del fatto che si sarebbe presto tramutato in un fenomeno globale.





Among Us ha conquistato milioni di persone in giro per il mondo dopo essere finito su una live di Twitch di un noto streamer. Da quel momento in poi il gioco si è trasformato in un fenomeno che ha superato i 100 milioni di download in tutto il mondo

Il principio di Among Us è tanto semplice quanto geniale. Un gruppo di astronauti si trovano su un’astronave e devono portare a compimento una serie di missioni. Uno o due di loro, tuttavia, sono degli impostori e hanno come obiettivo quello di sabotare le loro missioni o di uccidere i colleghi. Ogni volta che uno degli astronauti muore si organizza una riunione in chat per cercare di capire chi possa essere l’impostore.

Among Us ha generato un’infinità di meme, di reaction e di TikTok, diventando di fatto un fenomeno di costume. Nonché, ovviamente, una valvola di sfogo in questo periodo di pandemia. E, con l’arrivo di un Halloween 2020 decisamente diverso dal solito, si potrebbe persino trasformare in una geniale idea di travestimento!





Come travestirsi da impostore di Among Us per Halloween 2020

Quest’anno, a causa dell’emergenza Covid-19, Halloween sarà ovviamente molto diverso rispetto al solito. Non sarà infatti concesso organizzare feste con gli amici, né le classiche uscite per il dolcetto o scherzetto. Questo però non vi impedisce certo di ingegnarvi anche in casa, magari in call Zoom con i vostri amici.

Un’idea interessante di travestimento super semplice per Halloween 2020 a tema Among Us arriva da Dexerto. Vi basterà indossare una felpa, meglio ancora se colorata e con il cappuccio. L’unico altro strumento di cui avrete bisogno è un contenitore di plastica trasparente come un tupperware. Infilatelo al livello del collo, oppure incollate con dello scotch un elastico per farlo rimanere agganciato alla vostra testa! E il gioco è fatto!