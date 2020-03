Jojo canta Dangerous Woman di Ariana Grande. VIDEO!

Ogni sera alle 20 potete seguire su Instagram, Jojo. L’artista ha deciso di lanciare sul suo profilo questo appuntamento dove canta e risponde alle richieste dei fan e non solo. La cantante ha scelto di iniziare la sua live cantando la sua canzone preferita di Ariana Grande: Dangerous Woman.

La cantante di Man ha dimostrato il suo incredibile talento intonando il brano di Ari in modo perfetto. Se non volete perdervi altre canzoni potete seguirla ogni giorno sul suo profilo IG.

Ecco il video dell’esibizione di Jojo

La cantante è da poco tornata con un nuovo singolo, dal titolo Man, oltre ad aver annunciato un album e un tour. Il suo nuovo lavoro uscirà il 1 maggio e si intitola Good To Know. Il tour che in America è stato posticipato per l’emergenza Coronavirus, la vedrà presenta anche in Italia. Il 17 settembre tutti a cantare insieme a lei alla Santeria Toscana, per l’unica data a Milano.

Chi è Jojo

Originaria del Massachusetts, a soli 13 anni pubblica il singolo “Leave (get out)” che si posiziona direttamente al #1 della classifica americana e le permette di diventare la più giovane artista ad aver debuttato in prima posizione. La traccia è contenuta all’interno del suo primo e omonimo album pubblicato nel 2004 e certificato disco di platino con oltre quattro milioni di copie vendute in tutto il mondo.