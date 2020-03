Charlie Puth in concerto online: ecco come seguirlo

Mentre tutti stiamo a casa per l’emergenza Coronavirus, anche Charlie Puth fa la sua parte. Ma per allietare le noiose giornate casalinghe ha pensato bene di mettere su uno spettacolo live, sì ma da casa.

Il cantante a partire dalle ore 21.00 del 18 marzo sarà in diretta sul suo Instagram Live per tenerci compagnia e cantare alcuni brani. Si tratta di una challenge lanciata da Global Citizen che vedrà anche il cantante impegnato in questo speciale concerto da casa.

Ecco i video dell’esibizione di Charlie

One Call Away

Here's @charlieputh singing One Call Away. Damn I miss him very hard pic.twitter.com/Fbh6hGAbn9 — Roberta Marcianò (@marcianoroberta) March 18, 2020

See You Again

No, Charlie Puth non ci sta facendo piangere… 😭 Eccolo con See You Again pic.twitter.com/yzqQPOQpSV — GingerGeneration.it (@TwitGinger) March 18, 2020

Come seguire il concerto di Charlie Puth online

Come vi abbiamo anticipato vi basterà collegarvi sull’account Instagram del cantante per poter seguire la diretta. Se non potete guardarla vi consigliamo di tenere monitorato questo articolo che sarà aggiornato con video e ulteriori novità.

Da parecchio tempo Charlie si è chiuso nel suo mondo per lavorare al suo prossimo album. Nonostante i suoi tre singolo non siano andati poi così male, ha preferito rimettere mano al suo album e continuare a lavorarci su. Di recente aveva rilasciato i brani Mother, Cheating On You e I Warned Myself.

Siamo molto curiosi di vedere con quali canzoni ci terrà compagnia Charlie in questa serata di quarantena e chissà che non presenti qualche nuovo brano.