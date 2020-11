Il Collegio 5: Aurora Morabito è stata espulsa dal Preside

Martedì 10 novembre in prima serata su Rai2 va in onda la terza puntata de Il Collegio 5. Questa nuova settimana all’interno delle aule del Collegio Regina Margherita ad Anagni è inaugurata da un’assemblea straordinaria che vede coinvolto l’intero personale scolastico.

Il motivo? La Classe 1992, la scorsa puntata, si è rifiutata di rifare il test d’ingresso e il Preside chiede ora l’aiuto dei professori per individuare gli studenti più indisciplinati da punire.

I ragazzi ad essersi distinti negativamente sono Aurora Morabito, Marco Crivellini, Simone Bettin e Giulia Scarano. La prima si è tacciata, in particolare, di aver apostrofato il Sorvegliante dopo il fatidico taglio dei capelli. Aurora, dopo essere stata richiamata dal Preside, ha peggiorato ulteriormente la situazione ottenendo l’espulsione immediata.

Il Collegio 5, terza puntata

Ma il malessere appartiene a tutti gli alunni. Così, i professori sono costretti a intervenire con i primi provvedimenti disciplinari finalizzati a ristabilire l’ordine nella scuola. I collegiali ricevono dunque un’importante comunicazione da parte della presidenza.

Il Preside annuncia ai ragazzi la propria assenza per partecipare a un convegno: sarà la professoressa Petolicchio a ricoprire il suo ruolo in quei giorni. Con lei tornano in vigore anche alcune regole degli Anni Sessanta, come la pratica di bere l’olio di fegato di merluzzo al mattino.

Durante la puntata, l’insubordinazione diventa in ogni caso dilagante e finisce per sfociare anche in un litigio. Andrea Di Piero è richiamato infatti per la prima volta in presidenza.

La Petolicchio cerca intanto di ristabilire l’ordine tra i banchi intervenendo soprattutto sul duo Crivellini-Bettin che rischia l’espulsione. Non solo rigide regole, però, da parte della professoressa. L’insegnante coinvolge i ragazzi in un momento di relax che li vede cimentare tutti, compresa lei stessa, in un esilarante karaoke!