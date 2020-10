Just Dance 2021: tutte le canzoni nel videogioco (e c’è un sacco di K-pop!)

Il prossimo 21 novembre arriverà in tutti i negozi e nelle piattaforme online Just Dance 2021, uno dei nostri videogiochi preferiti in assoluto! Il videogame includerà per questa edizione un sacco di contenuti che i nostri lettori di certo apprezzeranno davvero moltissimo!

Ecco tutte le caratteristiche di Just Dance 2021!

Il videogame include un mese di abbonamento GRATUITO a Just Dance Unlimited. Grazie a questo servizio streaming in abbonamento puoi ballare con oltre 550 brani! Questo mese di prova gratuita di Just Dance Unlimited è incluso in ogni copia di Just Dance 2021 per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox 5 Series, Xbox One e Stadia.

Tenersi in forma non è mai stato così divertente! Crea la tua routine con la modalità Sweat e mantieni alta la motivazione tenendo traccia delle calorie bruciate e del tempo trascorso ballando!

Gioca con gli amici e condividi il divertimento con la Modalità Coop. Collaborate per ottenere il punteggio più alto di sempre!

Scopri otto nuovi brani e coreografie dedicati ai bambini per un’esperienza che coinvolge tutta la famiglia.

Usa lo smartphone e l’app Just Dance Controller per registrare le tue mosse: non avrai bisogno di altri accessori! Fino a 6 giocatori possono unirsi alla festa!

Ecco tutte le canzoni incluse nella nuova edizione di Just Dance





Just Dance 2021 includerà tantissimi brani dei vostri artisti preferiti, da Dua Lipa a Harry Styles passando per Shawn Mendes e Camila Cabello. Ma la nuova edizione del videogioco potrà vantare anche un sacco di pezzi k-pop! Nella tracklist sono infatti inclusi anche pezzi delle Blackpink e degli NCT 127 e delle Twice!

Qui sotto trovate la tracklist completa!





Just Dance 2021: Official Song List - Part 1 | Ubisoft [US]

Watch this video on YouTube

Harry Styles – Adore you

Jerome Francis – Alexandrie Alexandria

Billie Eilish – All the good girls go to hell

Paradiso fest. DJ Patrick Samoy – Bailando

The Weeknd – Blinding lights

Alex Newell boy – You can keep it

GTA e Jen Morel – Buscando

Tones and I – Dance Monkey

DJ Fresh & Jay feat. MS Dynamite – Dibby Dibby Sound

Dua Lipa – Don’t start now

Twice – Feel Special

Tiggs da author – Georgia Dreamers heat sekker

Blackpink e Selena Gomez – Ice Cream

The Sunlight Shakers – In the navy

Black Cats – Jonne Khodet

Lizzo – Juice

NCT 127 – Kick it

Tono Rosario – Kulikitaka

Lady Gaga e Ariana Grande – Rain on me

Galantis – Runaway (U & I)

Dj Snake – Magenta Riddim

Daddy Yankee – Que tire pa lante

Ultraclub 90 – Samba de Janeiro

Doja Cat – Say So

Shawn Mendes e Camila Cabello – Senorita

Sean Paul – Temperature

SZA e Justin Timberlake – The Other Side

Michael Gray – The Weekend

The Girly Team – Till the world ends

Little Big – Uno

Lele Pons feat. Susan Diaz e Victor Cardenas – Volar

Eminem – Without me

J Balvin, Bad Bunny – Yo le llego

Disney Pixar Toy Story – You’ve got a friend in me

Ozuna – Zenit