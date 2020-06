Il Collegio 5: ecco perché potrebbe essere ambientato di nuovo negli anni ’80

Il Collegio 5, potrebbe essere ambientato di nuovo negli anni ’80 oppure in un decennio successivo. L’indizio consiste, semplicemente, nelle materie che saranno oggetto di studio per la nuova edizione del docu-reality. Ecco quanto si può leggere sul sito ufficiale del programma, in relazione alla ricerca di nuovi insegnanti:

Insegnare è la tua missione? Rispetto delle regole e disciplina sono indispensabili all’interno della tua classe? Stiamo cercando insegnanti di storia e geografia, inglese, musica, informatica, canto ed educazione motoria. Cerchiamo anche un bidello.

Tra le varie discipline troviamo, dunque, ancora una volta l’informatica, materia che venne introdotta proprio a partire dagli anni ’80. Probabile, dunque, che Il Collegio 5 verrà ambientato nel 1983, in modo da mantenere una continuità con la precedente edizione.

Tra i professori avremo un nuovo insegnante per queste materie: Musica, Storia, Geografia, Informatica, Canto ed Educazione Motoria. Tra i requisiti richiesti c’è in primis l’autorevolezza! Quindi, dobbiamo aspettarci rispetto delle regole e disciplina anche in questa edizione, a prescindere dall’anno in cui la macchina del tempo di Rai 2 vorrà portarci.

Ci sarà anche il primo bidello del Collegio, figura spesso dimenticata ma sicuramente indispensabile per la gestione della vita scolastica.

Come sappiamo, da qualche giorno, sono aperti i casting e provini per gli studenti e da poco anche per i professori. Per partecipare occorre andare sul sito ufficiale di Banjay Italia.

Ecco il cast del corpo docente e i sorveglianti della precedente edizione – Il Preside del Collegio Paolo Bosisio – David Wayne Callahan (Inglese) – Alessandro Carnevale (Arte) -Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica) -Professoressa Marilisa Pino la supplente di Andrea Maggi -Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze) -Luca Raina (Storia e Geografia) – Lucia Gravante (Sorvegliante) -Piero Maggiò (Sorvegliante) -Carmelo Trainito (Breakdance) -Valentina Gottlieb (Aerobica).