Le Opposite: audio e testo di Iron Man, il loro nuovo singolo

Torniamo con piacere a parlare su Ginger Generation delle Opposite! Qualche giorno fa, infatti, le due sorelle modenesi hanno pubblicato il loro frizzante singolo Iron Man!

Francesca Basaglia (21 anni) e Camilla Ronchetti (20 anni) sono nate e cresciute nella provincia emiliana e si sono avvicinate entrambe alla musica fin da piccole. Francesca ha cominciato all’età di 6 anni suonando il pianoforte mentre Camilla comincia a suonare il sax ad 8 anni e si iscrive alla scuola di danza dove ha ballato hip hop per i successivi 11 anni. Durante il liceo si sono conosciute per caso per suonare in una band della scuola e da quel momento l’amore per la musica le ha unite indissolubilmente portandole ad aprire anche un canale Youtube dove caricano settimanalmente i loro video.

Prima di pubblicare Iron Man, di cui trovate audio e testo qui sotto, le due avevano reso disponibile online il brano Via di qua.

Audio Iron Man Le Opposite





Testo

Intro] Sono Iron Man

Sono Iron Man

le opposite

[Strofa 1] Mi chiedo spesso se la strada che ho sceltoÈ quella giusta per la libertàÈ come avere un amore senza sessoMi sta bene ma solo a metàEd è per questo che mi chiedo seTutto questo è proprio adatto a meE che mi sento come su una scalaChe sta per crollare [Pre-Ritornello] E non mi dite che mi abbassoA certe cose che non potete sentirePerché siamo tutti uguali, tutti umaniTutti con le stesse pare [Ritornello] E sto volando verso VenereMi sento fuoco dentro, sono Iron ManE vedo solo nubi color cenereSono Iron Man, sono Iron Man[Strofa 2] Sono convinta cheSe non fosse cosìNon avrei certo gli stessi brividiMa il panorama qui ne vale chilometriNon ci sto stare dentro i vostri parametriLa strada è dura ma so fare i miracoliSo fare i miracoli[Pre-Ritornello] E non mi dite che mi abbassoA certe cose che non potete sentirePerché siamo tutti uguali, tutti umaniTutti con le stesse pare [Ritornello] E sto volando verso VenereMi sento fuoco dentro, sono Iron ManE vedo solo nubi color cenereSono Iron Man, sono Iron ManE sto volando verso VenereMi sento fuoco dentro, sono Iron ManE vedo solo nubi color cenereSono Iron Man, sono Iron Man [Bridge] Non c’è niente che io non possa cambiareNon sono tanto forte ma posso imparareTu credimi e credici e credimiTu credimi e credici e credimiYeeeh[Ritornello] E sto volando verso VenereMi sento fuoco dentro, sono Iron ManE vedo solo nubi color cenereSono Iron Man, sono Iron ManE sto volando per raggiungereIl vuoto in cui si incontrano due orbiteE vedo solo nubi color cenereSono Iron Man, sono Iron Man