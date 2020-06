¿Chicos, estáis listos? I Me Contro te hanno una bellissima notizia per voi! Dopo aver lavorato più di un anno a questo progetto, il duo di youtuber più amato fra i più piccoli ha annunciato l’arrivo di un canale tutto in spagnolo!

Proprio così: Luì e Sofì hanno deciso di venire incontro alle richieste dei loro giovani fan spagnoli e sudamericani. I Me Contro te si sono infatti resi conto di avere un nutrito pubblico di origine “latina”. Per questo motivo hanno messo in piedi un secondo canale nel quale i contenuti caricati saranno per l’appunto nella lingua di Miguel de Cervantes.





L’annuncio riguardo al canale spagnolo dei Me Contro te è arrivato pochissime ore fa, tramite i profili social dei due youtuber.

Ecco l’annuncio del canale Youtube dei Me Contro te in lingua spagnola!

Il canale youtube in spagnolo di Luì e Sofì avrà insomma un duplice obiettivo. Da un lato permetterà ai fan spagnoli e latinoamericani di seguire da vicino le loro divertenti avventure con più facilità. Dall’altro sarà per i fan italiani un’occaisone più unica che rara di imparare le basi di una nuova lingua!

Lo spagnolo è infatti parlata da oltre 500 milioni di persone ed è dunque la seconda lingua madre più parlata al mondo dopo il cinese mandarino.

Non vi preoccupate, in ogni caso! I Me contro te non hanno certo intenzione di chiudere il loro canale principale! Luì e Sofì continueranno a caricare contenuti sulle loro piattaforme esattamente come prima! L’unica differenza è che questo comporterà per i due youtuber un carico di lavoro doppio!

ll canale in spagnolo dei Me Contro te, vi informiamo, debutterà online il 6 luglio. Ogni giorno uscirà un nuovo video alle ore 12!