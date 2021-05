I Maneskin tra i finalisti favoriti alla vittoria di Eurovision 2021

Ieri sera è stata completata la lista dei 26 finalisti di Eurovision 2021. I Maneskin, in quanto rappresentanti dell’Italia che è tra i 5 Paesi fondatori del concorso, sono approdati di diritto tra i finalisti.

Fanno ben sperare, inoltre, i pronostici sui possibili vincitori. Sarebbe proprio la band, con la loro Zitti e Buoni, ad essere la favorita alla vittoria di questa edizione. Ecco cosa dicono i bookmaker della principale piattaforma di scommesse europea:

I Maneskin sono protagonisti assoluti anche su Spotify . La loro Zitti e Buoni, vincitrice di Sanremo 2021, è la canzone più ascoltata in Italia e a livello globale tra le canzoni in gara.

Il loro brano ha avuto successo anche oltre confine ed è stato il più ascoltato dagli utenti Spotify in diversi paesi del mondo, tra cui Emirati Arabi Uniti, Austria e Ungheria.

E sulla serata che li vedrà esibirsi di nuovo dopo tanto tempo davanti a un pubblico, I Maneskin dichiarano che punteranno sull’effetto sorpresa:

Ci sentiamo felici e onorati di poter partecipare all’Eurovision che è una vetrina enorme e un’opportunità straordinaria. Non vediamo l’ora di portare il nostro messaggio di libertà. Sarà bellissimo poi poter tornare a suonare dopo tanto tempo davanti al pubblico in presenza. E sarà molto emozionante misurarsi nuovamente con una platea internazionale a cui vogliamo trasmettere tutta la nostra carica. Ci siamo impegnati giorno dopo giorno per poter offrire una performance speciale e ci auguriamo che il risultato vi stupisca. Non vogliamo svelarvi altro perché puntiamo all’effetto sorpresa!