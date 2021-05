Marshmello e Jonas Brothers insieme per un nuovo singolo!

La pluripremiata superstar mondiale Marshmello e la band candidata ai GRAMMY Jonas Brothers tornano con una nuova canzone “Leave Before You Love Me”. Inoltre, è disponibile online su YouTube il lyric video del singolo.

I Jonas chiuderanno i prossimi Billboard Music Awards 2021, in cui Nick Jonas sarà tra i conduttori, con una performance speciale dove presenteranno live il nuovo singolo. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta dal Microsoft Theatre di Los Angeles domenica 23 maggio alle 20:00 ora locale americana.

“Leave Before You Love Me” arriva subito dopo l’annuncio del “Remember This Tour” dei Jonas Brothers. Il tour estivo composto da 44 date americane, inizierà il 20 agosto a Las Vegas e ad aprire i loro concerti sarà la star country Kelsea Ballerini.

Il tour “Remember This” prende il nome dalla nuova canzone dei Jonas Brothers che darà il via a una partnership speciale con NBCUniversal in previsione delle Olimpiadi di Tokyo di questa estate. La canzone uscirà il 18 giugno, serata in cui si terranno le prove di atletica leggera degli Stati Uniti. “Remember This” racconterà una storia ispirata alle Olimpiadi con immagini di atleti e conterrà un messaggio speciale della band.

Qui per ascoltare il brano Leave Me Before You Love Me

Marshmello x Jonas Brothers - Leave Before You Love Me (Lyric Video)

Testo

I see you calling

I didn’t wanna leave you like that

It’s five in the morning, yeah, yeah

A hundred on the dash

‘Cause my wheels are rolling

Ain’t taking my foot off the gas

And it only took the one night

To see the end of the line

Staring deep in your eyes, eyes

Dancing on the edge, ’bout to take it too far

It’s messing with my head, how I mess with your heart

If you wake up in your bed, alone in the dark

I’m sorry, gotta leave before you love me

Ay, ay, leave before you love me

Ay, ay, leave before you love me

Ay, ay, leave before you love me

Ay, ay, leave before you love me

I’m so good at knowing

Of when to leave the party behind

Don’t care if they notice, yeah, yeah, no

I’ll just catch a ride I’d rather be lonely, yeah

Than wrapped around your body too tight

Yeah, I’m the type to get naked

Won’t give my heart up for breaking

‘Cause too gone to be stayin’, staying’ (Dancing on)

Dancing on the edge, ’bout to take it too far

It’s messing with my head, how I mess with your heart

If you wake up in your bed, alone in the dark

I’m sorry, gotta leave before you love me

Traduzione

Ti vedo chiamare

Non volevo lasciarti così

Sono le cinque del mattino, sì, sì

Cento sul cruscotto

Perché le mie ruote stanno rotolando

Non sto togliendo il piede dal gas

E ci è voluta solo una notte

Per vedere la fine della linea

Fissandoti nel profondo degli occhi, occhi

Ballando al limite, sto per andare troppo lontano

Mi sta incasinando la testa, come incasino il tuo cuore

Se ti svegli nel tuo letto, da solo al buio

Mi dispiace, devo andarmene prima che tu mi ami

Sì, sì, vattene prima che tu mi ami

Sì, sì, vattene prima che tu mi ami

Sì, sì, vattene prima che tu mi ami

Sì, sì, vattene prima che tu mi ami

Sono così bravo a saperlo

Di quando lasciare la festa alle spalle

Non importa se se ne accorgono, sì, sì, no

Mi limiterò a fare un giro, preferirei essere solo, sì

Che avvolto intorno al tuo corpo troppo stretto

Sì, sono il tipo che si spoglia

Non rinuncerò al mio cuore per essersi spezzato

Perché troppo andato per restare, restare (Ballando)

Ballando al limite, sto per andare troppo lontano

Mi sta incasinando la testa, come incasino il tuo cuore

Se ti svegli nel tuo letto, da solo al buio

Mi dispiace, devo andarmene prima che tu mi ami