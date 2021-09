BTS e Coldplay: My Universe è il primo singolo insieme!

La collaborazione tra i BTS e i Coldplay è realtà ed è intitolata My Universe. Il singolo verrà rilasciato il 24 settembre, quindi manca poco! La notizia è arrivata dall’account social del gruppo di Chris Martin, per poi essere condiviso dai Bangtan Boys.

Ma non è finita qui perché dopo l’uscita di My Universe, più precisamente il 15 ottobre, i Coldplay pubblicheranno il loro nuovo album in studio intitolato Music of the Spheres.

In diverse occasioni, le due fantastiche band si sono rapportate l’una all’altra con evidente stima. Un sentimento che lasciava degli ottimi presupposti affinché si potesse realizzare ciò che i fan speravano.

Il gruppo sud-coreano aveva realizzato, infatti, una meravigliosa cover del grande successo dei Coldplay Fix You, nel programma musicale MTV Unplugged Presents, lo scorso febbraio. Lo stesso giorno, i Coldplay avevano commentato con la frase “Beautiful BTS” e avevano aggiunto sulla loro pagina ufficiale un link alla cover.

In aggiunta a questo, lo scorso maggio durante il lockdown e subito dopo l’uscita del loro singolo Higher Power, i Coldplay avevano scritto un messaggio ai fan citando proprio Butter dei BTS:

“Ciao a tutti. Spero che tutti stiate bene. Grazie per il supporto per la nuova canzone ‘Higher Power’. Vi mando amore e speranza ovunque voi siate. Ci vediamo presto. Spero di incontrarvi di persona tra non molto tempo. Ci sono cose che ho trovato di grande aiuto e trovo che siano meravigliose… Butter, la nuova canzone dei BTS“.

A proposito della collaborazione tra i BTS e i Coldplay, che era dunque nell’aria da tempo, la Big Hit Music, si era espressa recentemente con un laconico “È difficile confermare“, una frase che era praticamente una prova di ciò che poi si è avverato.