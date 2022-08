Victoria’s Secret: chi è la cantautrice JAX che sta spopolando su TikTok

La poliedrica cantautrice JAX ha lanciato il suo nuovo singolo Victoria’s Secret, il brano sulla body positivity che è diventato virale su Tik Tok e sta scalando le classifiche streaming mondiali.

L’inno positivo per il corpo è stato scritto prima della docuserie di Hulu Victoria’s Secret: Angels and Demons. Ecco cosa ha dichiarato la star a Variety.

Vorrei prendermi il merito per il tempismo geniale dell’uscita, ma onestamente non avevamo idea che il documentario su Hulu sarebbe uscito. In effetti, i produttori hanno visto il mio primo TikTok di Victoria’s Secret prima della loro premiere e mi hanno immediatamente chiesto di crearne uno per lo spettacolo… Incredibile coincidenza!. La bambina a cui ho fatto da babysitter mi ha raccontato una storia su come una delle sue amiche l’ha definita troppo piatta e troppo grassa in un costume da bagno di Victoria’s Secret che ha provato e mi ha fatto uscire il fumo dalle orecchie. Così sono andata in studio con i miei due amici e abbiamo registrato una canzone chiamata “Victoria’s Secret. L’intenzione non è mai quella di andare contro un marchio specifico. Il punto era andare contro un’intera cultura della società che fa pressioni capaci di generare ansie per l’immagine del proprio corpo con problematiche conseguenze psicologiche e comportamentali.

Chi è JAX, la cantante di Victoria’s Secret

Cresciuta nel New Jersey, passando per New York, Jax ha iniziato cimentandosi in un’ampia varietà di generi musicali.

All’età di 18 anni ha sviluppato un cancro alle corde vocali. Dopo un breve periodo di remissione, il tumore si è ripresentato proprio quando si era appena trasferita a Los Angeles alla ricerca di opportunità per sviluppare il suo percorso musicale. Non potendo più cantare, Jax si è poi dedicata alla scrittura di canzoni per altri, trovando il successo nel settore dietro le quinte.

Quando è tornata nelle condizioni di salute per esibirsi, Jax ha dovuto fermarsi nuovamente a causa della pandemia di COVID-19. Questa volta però si è affidata a TikTok.

Jax ha generato occasioni di viralità diverse volte. Con un enorme pubblico online alle sue spalle, ha iniziato a condividere la sua musica alla fine del 2020 con un’accoglienza estremamente positiva che alla fine ha portato alla sua firma con l’Atlantic Records per il suo album di debutto.

Victoria’s Secret è solo l’ultimo dei singoli preferiti dai fan della Jax, tra cui la commovente ballata Like My Father. Nel frattempo il suo inno nostalgico 90s Kids ha superato 1 milione di stream settimanali e l’artista ha riscosso apparizioni su The Ellen DeGeneres Show, Access Hollywood e altri.