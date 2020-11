Suga dei BTS si è sottoposto ad un’operazione: ecco gli aggiornamenti

Suga dei BTS si è sottoposto nelle scorse ore ad un’operazione chirurgica per un problema alla spalla.

Niente di grave, insomma, ma considerata la situazione la Big Hit Entertainment si è sentita in dovere di aggiornare i fan con lungo comunicato. La traduzione la trovate qui sotto.

Il problema è che questo è un periodo molto delicato per i BTS. Suga dei BTS sarà infatti costretto ad un periodo di riposo che lo costringerà a tenersi distante dalle attività promozionali per il nuovo disco del gruppo. Il prossimo 20 novembre, come saprete, uscirà in tutto il mondo BE, il nuovo disco dei BTS.

Nel frattempo, in attesa di rivedere Suga in forma, la BTS Army ha lanciato l’hashtag #GetWellSoonYoongi, schizzato in breve tempo in vetta ai TT Mondiali.

Ecco il comunicato con l'aggiornamento sulle condizioni di salute di Suga dei BTS!





Siamo la Big Hit Entertainment. Vorremmi fornirvi delle informazioni riguardo la salute del membro dei BTS, Suga. Suga si è sottoposto ad un intervento alla spalla lo scorso 3 novembre. L’operazione, necessaria pr risolvere un problema che affligge Suga da tempo, è andato a buon fine. Adesso Suga si sta riposando e dovrà sottoporsi ad un periodo di riabilitazione, seguito da un gruppo di medici. Come molti fan sanno, Suga soffriva da tempo di problemi alla spalla. Il problema alla spalla di Suga è iniziato quando ha avuto un incidente nel 2012, prima del suo debutto. Nel 2013 gli era stata diagnosticata una lussazione alla spalla. I dolori alla spalla sono proseguiti fino a che non gli è stata diagnosticata una dislocazione della spalla sinistra. In pratica si è rovinata la cartilagine intorno alla sua spalla sinistra. Da quel giorno ha continuato a ricevere tutte le cure del caso per cercare di alleviare il dolore e risolvere il problema. Suga ha per lungo tempo sofferto di sintomi, spesso alzava il braccio e sentiva dolore. Nel corso della sua carriera si è sempre sottoposto a cure ad una riabilitazione, ma purtroppo ha continuato ad avere sintomi. Questi sintomi hanno continuato a creare problemi a Suga non solo sul palco ma anche nella vita di tutti i giorni. Suga ha deciso di trovare una soluzione prima di sostenere il servizio militare ma anche per non avere nella sua vita di tutti i giorni una volta terminata la sua carriera musicale. Dopo varie discussioni, abbiamo preso la decisione che fosse arrivato il momento per lui di operarsi. Alla luce dell’operazione, Suga non potrà partecipare a molte delle attività ufficiali del gruppo, dovendosi concentrare sul suo recupero. Una volta che i medici avranno deciso che la sua spalla è guarita a sufficienza, Suga inizierà una riabilitazione per poter essere finalmente pronto a tornare sul palco in piena forma.

