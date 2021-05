Il video ufficiale di Butter dei BTS non è ancora uscito ma noi già non riusciamo più ad aspettare! Siamo estremamente impazienti fin dal giorno in cui i ragazzi hanno annunciato questa loro nuova canzone. Ma l’attesa sta per finire: il prossimo 21 maggio infatti avremo fra le mani questo nuovo attesissimo pezzo!

Il video ufficiale di Butter dei BTS: ecco la prima anteprima

I BTS, come spesso ci hanno abituato, hanno iniziato a postare nei giorni scorsi, in base ad un preciso calendario, tutta una serie di teaser.

Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, la primissima anticipazione del singolo Butter è arrivata lo scorso 3 maggio. La band ha condiviso via social le due prime colorate e misteriose concept clip con protagonisti RM e Jungkook.

Questo pomeriggio, dopo l’arrivo di tutte le altre clip, la band sudkoreana ha sganciato la bomba. RM, Jin, V, Jimin, Jungkook, Suga e J-Hope hanno reso disponibile l’anteprima del video ufficiale della canzone, che uscirà parallelamente al singolo.

In attesa di pubblicare il loro nuovo pezzo, i BTS sono stati confermati nella lista dei performer dei prossimi Billboard Music Awards 2021. Sarà proprio in questa occasione che la band canterà il singolo dal vivo per la prima volta in assoluto.

Qui sotto trovate l’anteprima del video ufficiale di Butter dei BTS! Ci scommettiamo: sarà una delle BOP di questa estate!

BTS (방탄소년단) 'Butter' Official Teaser

I BTS, vi ricordiamo, sono in questi giorni ospiti speciali del magazine Rolling Stone. Alla rivista ognuno dei membri della band si è presentato senza filtri, raccontando lati di sé ancora inediti (si fa per dire visto quanto l’Army è informata!) su di loro.