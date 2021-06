How I Met Your Father: Chris Lowell di Veronica Mars nel cast

Come vi avevamo svelato qualche settimana fa, Hilary Duff sarà la protagonista di How I Met Your Father (spin-off dell’amatissima serie How I met your Mother con protagonista Ted Mosby). Oggi su Tvline.com scopriamo il nome del protagonista maschile: Chris Lowell, noto per Veronica Mars.

Stando alle prime indiscrezioni, Chris Lowell avrà il ruolo di Jessie, uno dei migliori amici della protagonista Sophie. Il suo personaggio è brillante e diventa cinico quando si inizia a parlare di amore. Jessie è un musicista che lavora come autista Uber per tirare avanti. Vive insieme al suo amico Tom. Chris Lowell potrebbe sembrarvi familiare grazie al ruolo di Piz in Veronica Mars e per aver avuto un ruolo ricorrente in Private Practice.

Quello che sappiamo su How I Met Your Father:

“Non voglio svelare tutto e la sceneggiatura è stata decisamente cambiata un po’”, aveva raccontato Hilary Duff. Tuttavia, sì, le due serie sono collegati e speriamo di riuscire ad avere alcune divertenti apparizioni del cast originale. L’attrice ha anche aggiunto che la serie sarà girata a Los Angeles e che vedremo il suo personaggio interagire con tre uomini, tutti possibili padri del bambino.

How I Met Your Father sarà creata da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This Is Us) e nel corso di 10 episodi la protagonista Sophie (interpretata da Hilary Duff) racconterà a suo figlio come ha conosciuto suo padre. Visti i precedenti prevediamo che sarà una lunga storia. Il racconto ci riporterà all’anno 2021 dove lei ed il suo gruppetto di amici stanno cercando di capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come trovare la persona di cui innamorarsi in un mondo di dating apps ed infinite possibilità.

E voi, cosa vi aspettare da How I Met Your Father?